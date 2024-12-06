Nükleer atıklar yakılıyor mu?

HABER MERKEZİ

Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) İzmir Şubesi kamuoyunda “İzmir’in Çernobili” olarak bilinen Gaziemir’deki eski akü fabrikasının bahçesinde tespit edilen nükleer atıkların nasıl imha edildiğinin tartışmaları üzerine basın açıklaması yayımladı. ÇMO, Eski bir kurşun ve akü geri kazanım tesisinin bahçesinde 2007 yılında tespit edilen, Radyoaktif ve Tehlikeli Atıkların kentin ortasında çevre ve halk sağlığını tehdit etiğine dikkat çekti. Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, atıkların kamyonlarla Manisa’ya bağlı Soma’daki bir çimento fabrikasında yakıldığını ifade etmesi üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ile Nükleer Düzenleme Kurumu’na çevre ve halk sağlığını korumak için nasıl bir yol izlediklerini sordu.

Oda, ilgili kurumlara şu soruları yöneltti;

• Sahadan herhangi bir atığın bir çimento fabrikasına taşındığı iddiası doğru mudur? Doğru ise, bu atıkların niteliği nedir? Atıkların niteliği hangi yöntemlerle tespit edilmektedir? Bu atıkların yakılması sonucu atmosfere hangi kirleticilerin, hangi seviyelerde (kirlilik yükü) çıkacağı öngörülmektedir? Yanma sonrası oluşan atık malzemenin içeriğinde hangi kirleticiler bulunmaktadır? Bu yanmayan atık malzemeler nasıl bertaraf edilmektedir?

• Gaz çıkışı nedeniyle sahadaki çalışmaların durdurulduğu ve faaliyetlerin Bakanlığınızın ilgili birimleri, Nükleer Düzenleme Kurulu, TENMAK ve İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün katılımıyla oluşturulan bir komisyon tarafından yürütüleceği belirtilmiştir. Basına yansıyan görüntülerde görülen çalışmalar, söz konusu komisyonun onayı ve denetimi dahilinde mi gerçekleştirilmiştir?

• Görüntülerdeki çalışmalarda araçlara yüklenen atıklar radyoaktif özellik taşımakta mıdır?

• Atıklar, tehlikeli madde içeriyor mu? Eğer atıklar tehlikeli madde sınıfına giriyorsa, kullanılan araçlar bu tür maddeleri taşımaya uygunluk göstermekte midir?

• Eğer atıklar tehlikeli veya radyoaktif değilse, mevzuatın öngördüğü toz kontrol önlemleri neden alınmamıştır?

• Kamyonlara yüklenen atıklar nereye taşınmaktadır? Atık yüklü kamyonlar, görüntülerdeki gibi üzeri açık şekilde mi taşınmaktadır?

• Atıkları yükleyen, taşıyan ve işleyen işçiler ile operatörlere gerekli koruyucu donanım sağlanmış mıdır?



