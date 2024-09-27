Nükleer doktrinde Batı’ya özel mesaj

Dış Haberler

ABD'de bulunan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Batı menşeli füzelerle Rusya'yı vurmak için onay peşinde koşup "zafer planı" dediği stratejiyi Batı'ya kabul ettirmeye çalışırken Moskova'dan rest geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın nükleer silah kullanımı için belirlediği doktrinde yaptıkları güncellemeyi paylaştı. Buna göre Rusya, nükleer güce sahip olmayan bir ülkenin, nükleer güce sahip bir ülke desteğiyle Rusya'ya saldırması durumunda bunu "ortak saldırı" olarak değerlendirecek.

KİEV'DE BÜYÜK ENDİŞE

Ukrayna, nükleer gücü olmayan bir ülke olsa da ABD ve diğer nükleer güce sahip ülkeler tarafından askeri olarak destekleniyor. Putin'in nükleer silah koşullarıyla ilgili açıklamalarına Ukrayna'dan ilk tepki, Zelenski'nin özel kalemi Andriy Yermak'tan geldi. Yermak, Rusya'nın "dünyanın gözünü korkutmak için nükleer şantaj yapmaktan başka elinden bir şey gelmediğini" söyledi.

Rusya'nın nükleer silah cephaneliğini büyütmeyi planlamadığını belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov diğer taraftan da Rusya'nın nükleer doktrinindeki yeniliklerin Batı'ya yönelik sinyal olduğunu söyledi. Peskov, Güvenlik Konseyi toplantısında bu hususta bir konuşma yapılmadığına işaret etti.

Peskov, Batı'ya kesin bir sinyal olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorusuna, "Bu (Batı'ya) kesin bir sinyal olarak görülmelidir" yanıtını verdi.

Rusya'nın nükleer caydırıcılık politikalarını güncellemesi ile ilgili çalışmanın dünyadaki durumu etkileyip etkilemeyeceği yönündeki bir soruyu cevaplayan Peskov, "Hayır, bu henüz etkisini göstermeye başlamadı. İnsanlar nükleer potansiyelimizin ve onun caydırıcı rolünün çok iyi farkındalar" ifadelerini kullandı.