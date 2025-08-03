Nükleer şantaj

DIŞ HABERLER SERVİSİ

ABD Başkanı Donald Trump Rusya'ya karşı provakativ hamlelere devam ediyor. Daha önce Ukrayna ile anlaşması için Moskova'ya tanıdığı 50 günlük süreyi geçen hafta 10 güne indiren Trump, bu kez de nükleer şantaja başvurdu.

Rusya Devlet Güvenlik Konseyi Başkanı Dmitri Medvedev ile atışan, Trump, iki nükleer denizaltının "uygun bölgelerde konuşlandırılmak üzere" harekete geçtiğini söyledi. Trump, nükleer denizaltıların nerede konuşlanacağını söylemedi.

ULTİMATOM OYUNU

Trump bu adımın, Medvedev'in "oldukça provokatif" yorumlarına cevaben atıldığını kaydetti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, "bu aptalca ve kışkırtıcı açıklamaların yalnızca bundan ibaret olmama ihtimaline karşı" harekete geçtiğini söyledi. Medvedev, Trump'ın Moskova'ya yönelik "Ukrayna'da ateşkesi kabul etme" ya da sert yaptırımlarla yüzleşme tehdidi sonrası ABD Başkanının Rusya'yla "ultimatom oyunu oynadığını" söylemişti. Rusya'nın Trump'ın tehditlerini umursamadığını kaydeden Medvedev, “Trump Rusya ile ültimatom oyunu oynuyor: 50 gün ya da 10 gün” diye yazdı ve ekledi: "İki şeyi hatırlamalı: 1. Rusya İsrail ya da hatta İran değil. 2. Her yeni ültimatom bir tehdit ve savaşa doğru atılan bir adımdır. Rusya ile Ukrayna arasında değil, kendi ülkesiyle" demişti. Medvedev Trump'a dönük sözlerinde "ölü el" hatırlatmasını yapmıştı.

TEHLİKELİ SULARDA

Trump ise "Rusya'nın başarısız eski lideri" olarak andığı Medvedev'i uyararak, "Sözlerine dikkat et, tehlikeli sularda yüzüyorsun" demişti. Trump sosyal medya hesabından da, "Bir tehditte bulunuldu ve biz bunu uygun bulmadık. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyım" dedi. Trump, "Bir tehdit Rusya'nın eski bir başkanı tarafından dile getirildi. Ve biz halkımızı koruyacağız" şeklinde konuştu.

Trump, özel temsilci Steve Witkoff'un da Moskova'yı Ukrayna ile savaşında ateşkesi kabul etmeye zorlamak için Rusya'ya gideceğini söylemiş, ilerleme kaydedilmemesi halinde de yeni ekonomik yaptırımlar tehdidinde bulunmuştu.

Medvedev 2008-2012 yılları arasında devlet başkanlığı yapmıştı. Cephe hattında ise çatışmalar sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Barış görüşmelerinden hayal kırıklığına uğramış olanlar varsa, bu şişirilmiş beklentilerden kaynaklanıyor" diyerek Trump'a mesaj gönderdi. Putin, "Birliklerimiz Ukrayna'daki tüm cephe hattı boyunca ilerliyor" ifadesini kullandı. Rus ordusu son günlerde saldırılarını yoğunlaştırmıştı.

UKRAYNA'DA İŞLER KARIŞIK

Ukrayna’nın orta kesimindeki Vinitsa kentinde, Kiev rejiminin zor kullanarak orduya asker alma uygulamalarına karşı gece saatlerinde düzenlenen protesto gösterisi kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü.

Ukrayna medyasının aktardığına göre, Vinitsa sakinleri gece saatlerinde, zorla askere alınan yüzlerce kişinin tutulduğu bir stadın önüne gelerek onların serbest bırakılmasını talep etti. Protestocular stadın içine girmek için kapıyı kırdı. Olaya polis biber gazı ve sopa kullanarak müdahale etti. Polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı. Daha önce de Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy, cepheye insan çekme konusunda hala ciddi sorunlar yaşadıklarını itiraf etmişti. Dış Haberler