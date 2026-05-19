Nükleer santral projelerine 'vergi desteği': Tevkifat oranı düşürüldü

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla, nükleer santral inşaatı ve onarım işleri nedeniyle bu işleri yapanlara ödenecek istihkak bedellerinden yapılacak vergi kesintisi oranında değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre; nükleer santral inşaatı ve onarım işleri dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedelleri üzerinden yapılacak vergi kesintisi oranı yüzde 1 olarak tespit edildi.

29 Mart 2025 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı'yla, demir yolu hattı, tramvay, füniküler, monoray, metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemleri ile gemi inşaat ve onarım işlerinde ödenen istihkak bedellerinde tevkifat oranı yüzde 1 olarak belirlenmiş, diğer yıllara sari inşaat ve onarım işlerinde ise mevcut tevkifat oranının yüzde 5 olarak uygulanmaya devam edilmesi kararlaştırılmıştı.

Kararla, ulaştırma alanında daha önce uygulanan inşaat ve onarım işleri gibi nükleer santral inşaatı ve onarım işleri de yüzde 1 tevkifat kapsamına alınırken diğer yıllara sari inşaat ve onarım işlerinde ise mevcut tevkifat oranı yüzde 5 olarak uygulanmaya devam edecek.

Karar, yayımı tarihini izleyen ay başından itibaren yapılacak ödemelere uygulanmak üzere yürürlüğe girecek.