Nükleer santralin kokusu çıktı

Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında 30 bin kişi çalışıyor. İşçiler, santral sahasında ve çevresindeki kamp alanlarında kalıyor. Santraldeki işçi sayısı neredeyse Gülnar’ın nüfusuna eş. Fakat bu büyüklükte bir işçi kampının kanalizasyon, foseptik ve arıtma tesisi bugüne kadar yapılmadığı için lağım kokusu santral civarındaki köylerin kabusu oldu.

Gülnarlı Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Yaşar Bahar, belediye meclisi toplantısında bu konuyu gündeme getirince CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile arasında ilgin. Bir diyalog yaşandı.

O diyalog meclis tutanaklarına şöyle geçti:

Yaşar Bahar: Sipahili köyüne gittim. Arkadaşın evinde, lağım kokusundan oturamadım. Foseptik kokuyor. Köyümüz batmış. 30 bin nüfuslu bir ilçeyiz…

Vahap Seçer: Hangi mahallede oldu foseptik kokusu?

Yaşar Bahar: Sipahili köyünde.

Vahap Seçer: Ha Sipahili’de… Nereden geliyor koku?

Yaşar Bahar: Bilemiyorum başkanım. Ben dışarıda otururken sanki çok büyük şehirdeymiş gibi anormal bir koku geliyor. Nereden geldiğini bilemiyorum. 30 bin nüfuslu bir ilçeyiz biz Gülnar olarak. İlçemizin arıtması yok. Dinlenme havuz yok.

SEÇER: BİR KAYMAKAM YÜZÜNDEN BU KADAR GECİKTİ

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, daha sonra meclis üyelerine yaptığı açıklamada, nükleer santral inşaatı planlanırken yörede bir arıtma tesisi düşünülmediğine, kendilerinin yapmak istediği arıtma tesisine ise bürokratik zorluk çıkarıldığına dikkat çekti.

Seçer, “Siphali’deki koku bizden kaynaklı değil. Buradan söylüyorum. Atom santralini hangi yüklenici firma yapıyorsa duyuyordur beni. Atom santralinden kaynaklı. Bazı kamplarda deşarj sorunları yaşanıyor. Bu konuyu biz İl Çevre Müdürlüğüne defalarca aktardık. Orada bir paket arıtma yapacağız. Ekim ayında bitiyor. Bu çalışma bu zamana kalmazdı. Ben bu basit konuyla ilgili o dönem bir mesaj yayınlamak zorunda kaldım. O dönemin kaymakamını aşıp bir tahsis alamadık. Aylarca bekledik. Eminim ki keyfiyetten bekledik. Yoksa şimdiye kadar çoktan biterdi. Geçtiğimiz günlerde yöreye gittim. Vatandaşlarımıza da söyledim. Ekim ayında arıtmayı açacağız” ifadelerini kullandı.