Nükleer tamamen iktidarın tercihi

HABER MERKEZİ

Karadeniz’in tamamına yayılan ve neredeyse her evde en az bir kanser vakasına neden olan Çernobil felaketinin 40’ıncı yılında Sinop’ta miting düzenlendi.

Eski otogar alanında toplanan Sinoplular ve çevre kentlerden giden nükleer karşıtları, “Sinop nükleer istemiyor”, “Nükleere inat yaşasın hayat” sloganları eşliğinde yürüdü. Yürüyüşün ardından Uğur Mumcu Meydanı’nda toplanan nükleer karşıtları, projelerin doğa, ekosistem ve canlı yaşamı üzerinde geri dönülmez etkiler yaratabileceğine dikkat çekildi.

Açıklamalarda, Çernobil Felaketi’nin üzerinden geçen 40 yıla rağmen etkilerinin hâlâ hissedildiği vurgulanarak, benzer risklerin yaşanmaması için nükleer enerji projelerinin durması talep edildi.

Sinop Nükleer Karşıtı Platform (NKP) öncülüğünde düzenlenen mitingde konuşan KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, ülkedeki yeraltı ve yerüstü kaynaklarına yönelik saldırılar olduğunu ifade ederek, “Bugün özellikle ülkemizin tüm kaynakları yeraltı yerüstü kaynaklarına bir saldırı gerçekleşiyor. Bu saldırı bu sistemin fıtratında var. Bu sistemin rant kültüründe var. Yaşamı değil, rantı esas alan kapitalist, emperyalist sistem ve onun tam biatçısı olan iktidarların ülkemizde yaşanacak bir il, bir ilçe, bir köy bırakmamak gibi bir iddiası var” dedi. Koçak, doğal kaynakların ticarileştirildiğini kaydederek ekolojiye yönelik saldırıların birçok kentte yaşandığını söyledi. Koçak, “Şırnak’ta olduğu gibi Muğla’da, Akbelen’de olduğu gibi, Çanakkale’de olduğu gibi, Muş’ta olduğu gibi Sinop’ta da Sinop halkına yaşayacakları bir Sinop bırakmadıklarında, üretecekleri bir Sinop bırakmadıklarında Sinop halkını sürgüne rıza gösterme noktasına getiriyorlar. Biz bugünden yarına değil bir mücadele boyunca sizlerle yan yana olacağız” diye konuştu.

ÇÖZÜM DEĞİL DOĞRUDAN TEHDİT

SOL Parti Ekoloji Sözcüsü Sercan Dede ise şöyle konuştu: “Aradan 40 yıl geçti. Ama Çernobil’in yarattığı yıkım bitmedi. Toprakta, suda, insan bedeninde hâlâ yaşıyor. Bu felaket bize şunu gösterdi: Nükleer enerji bir çözüm değil, doğrudan bir tehdittir. Dün olduğu gibi bugün de iktidarlar ve şirketler doğayı hiçe sayıyor. Dünya bir ekolojik yıkıma sürüklenirken, büyük sermaye nükleer projelerden, madenlerden, HES’lerden, taşocaklarından vazgeçmiyor. Doğayı değil, kârı büyütüyorlar. Karadeniz bu gerçeği en acı şekilde yaşadı. Kazım Koyuncu yıllar önce bu tehlikeyi haykırdı, mücadele etti. Ama o dönem yönetenler halkı korumak yerine ‘radyasyonlu çay’ diyerek bu gerçeği küçümsedi. Halk sağlığı hiçe sayıldı. Bugün de değişen bir şey yok. Aynı anlayış devam ediyor. Nükleerle, madenle, talan projeleriyle yaşam alanlarımız yok ediliyor. Ama biz buradayız. Doğayı, yaşamı, yeryüzünü savunmak için buradayız.”