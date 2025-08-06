Nükleer tehlikesiz bir gelecek için hep birlikte

ABD'nin Japonya'da bulunan Hiroşima`ya atom bombası atılmasının 80’inci yıl dönümünde Nükleer Karşıtı Platform (NKP) bileşenleri, 1945 yılında Hiroşima ve Nagazaki’de yaşanan kitlesel yıkımın insanlık tarihinde kara bir leke olarak yer aldığını hatırlatarak, nükleer silahların tüm dünyada yasaklanması gerektiğini vurguladı.

Yapılan açıklamada, başta Akkuyu olmak üzere Türkiye`de yapımı süren ve planlanan nükleer santrallerin ciddi riskler taşıdığına dikkat çekilerek, nükleer enerjinin ucuz, güvenli, temiz gibi söylemlerle kamuoyuna sunulmasının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Ukrayna`daki Zaporijya nükleer santraline yapılan saldırılar örnek gösterilerek, savaş bölgelerinde nükleer tesislerin oluşturduğu tehlikeye dikkat çekildi.

Platform, Türkiye‘nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması’nı bir an önce imzalamasını ve Meclis onayına sunmasını talep etti. Ayrıca, ülkede konuşlandırılmış ABD-NATO nükleer silahlarının kaldırılması gerektiği belirtildi.

Sinop, Fındıklı ve Gerze Belediyelerinin, "Şehirlerin Talebi" adlı uluslararası nükleer karşıtı harekete katılımı örnek gösterilerek, diğer yerel yönetimlere de benzer adımlar atma çağrısı yapıldı.