Nükleer teklife rest

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ABD ile Ukrayna savaşı konusunda anlaşmazlığa düşen Avrupa Birliği (AB) liderleri Brüksel'de Donald Trump, Ukrayna ve savunma harcamaları gündemiyle toplandı. Liderler, Trump’ın yardımı kesme kararı aldığı Ukrayna'ya destek için yaklaşık 800 milyar euro kaynak yaratma planını masaya yatırdı.

AB liderler zirve için Brüksel’e davet ettikleri Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodomir Zelenski’ye desteklerini bir kez daha yineledi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın "açık ve mevcut bir tehlikeyle karşı karşıya olduğu" uyarısında bulunarak, "Avrupa'yı kendisini savunabilecek ve koruyabilecek bir konuma getirmeliyiz" ifadelerini kaydetti. Zelenski de Avrupa’nın sağladığı destekten ötürü teşekkür etti.

Geçen Cuma günü Oval Ofis'te Zelenski ve Trump kameralar önünde sert bir tartışmaya girmişti. Hemen ardından ABD silah yardımlarının yanı sıra istihbarat paylaşımını da keserek Ukrayna'ya desteğini durdurmuştu. Trump'ın Ukrayna savaşını bitirmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile şekillendirdiği düşünülen anlaşmalar Avrupalı liderleri endişelendiriyor.

MACRON ATEŞLE OYNUYOR

Zirvede insiyatif almaya çalışan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Fransa'nın, Rusya’ya karşı Avrupalı ortaklarını korumak için nükleer caydırı sistemini devreye alabileceğini söyledi. Almanya’da başbakanlığa oturacak olan Friedrich Merz'in Avrupa savunmasına ilişkin yaptığı çağrıyı önemsediğini belirterek Macron, ulusa sesleniş konuşmasında Macron, ülkesinin "Nükleer caydırıcılığımız bizi koruyor" dedi.

Macron konuşmasında, "Müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri bu savaştaki pozisyonunu değiştirdi, Ukrayna'yı daha az destekliyor ve bundan sonra ne olacağı konusunda şüphe bırakıyor. ABD'nin bizim yanımızda duracağına inanmak istiyorum ama bunun böyle olmamasına da hazır olmalıyız" ifadelerini kullandı.

NATO’NUN YARINI BELİRSİZ

Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile ön koalisyon görüşmelerine devam eden Merz, NATO'nun Haziran ayına kadar mevcut halini koruyacağından kuşku duyduğunu belirtmiş, ayrıca Fransa ve Birleşik Krallık ile nükleer korumalarının genişletilmesi konusunda görüşmeler yapılmasından yana olduğunu söylemişti. Avrupa'da Fransa ve Birleşik Krallık dışındaki ülkelerin nükleer gücü bulunmuyor.

Dünya genelinde sekiz ülke nükleer silahlara sahip. ABD ve Rusya toplam nükleer silah stokunun yaklaşık yüzde 88'ine sahip. Fransa'nın 290, Birleşik Krallık'ın ise 225 nükleer savaş başlığına sahip olduğu tahmin ediliyor.

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RUSYA İÇİN TEHDİT

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Macron'un nükleer söylemlerini Rusya için bir tehdit olarak gördüğünü belirtti. Macron’un Rusya ve Ukrayna'ya yönelik açıklamalarının asabice olduğunu ifade eden Rus bakan, Fransız liderin Rusya'nın Avrupa'ya karşı savaş hazırlığı yaptığı yönündeki iddialarının saçmalık olduğunu vurguladı. Lavrov, Ukrayna'ya barış gücü konuşlandırılmasını Rusya'nın kabul etmeyeceğini söyledi.