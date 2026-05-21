Nükleer tesislerde yeni dönem: Depolama kuralları değişti

Nükleer Düzenleme Kurumu, nükleer tesislerde kullanılan sistem ve ekipmanların depolanmasına ilişkin yeni kuralları belirledi. Resmi Gazete’de yayımlanan kurul kararında güvenlik, bakım, kayıt ve çevresel koşullara ilişkin yükümlülüklere yer verildi.

Nükleer Düzenleme Kurumunun (NDK), nükleer tesislerde kullanılan sistem ve ekipmanların depolama süreçlerine ilişkin kurul kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararda, nükleer santral kurmak, işletmek veya işletmeden çıkarmak için NDK’den yetki alan kişi ve kuruluşların, depolama faaliyetlerinde güvenlik ve kalite kriterlerine uyması gerektiği belirtildi.

Düzenlemeyle birlikte sistem ve ekipmanların depolama alanlarında çevresel koşullara uygun şekilde korunması, etiketleme yapılması ve düzenli kontrol işlemlerinin kayıt altına alınması zorunlu hale getirildi.

Kararda ayrıca bakım, kontrol ve koruyucu faaliyetlerin üretici firma temsilcilerinin katılımıyla yapılmasına ilişkin kurallar da yer aldı. Yapılan işlemlerin fiziksel ve elektronik ortamda arşivlenmesi gerektiği ifade edildi.

NDK’nin kararına göre ilgili kurum ve kuruluşların yayımlanan düzenlemeye en geç 6 ay içinde uyum sağlaması gerekecek.