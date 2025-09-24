Nükleerin payı daha da düşecek

Dünya Nükleer Endüstri Durum Raporu, Roma’da yapılan tanıtımla duyuruldu. Rapora göre, 2024’te görülen rekor seviyedeki küresel nükleer enerji üretimini önümüzdeki yıllarda sürdürmek zor olacak. Bunun nedeni olarak gerekli yatırımların eksikliği, yaşlanan santraller ve projelerdeki aksaklıklar gösterildi.

Reuters’ın haberine göre, nükleer enerji, fosil yakıtlardan çıkış yapmaya çalışan birçok ülkenin yeniden ilgisini çekiyor. ABD, nükleeri enerji politikalarının merkezine yerleştirme konusunda güçlü adımlar atarak diğer ülkelerle üretimi artırmaya yönelik çeşitli anlaşmalar imzaladı.

ÇİN’DE ARTIYOR

Raporun verilerine göre, küresel nükleer enerji üretimi, iki yıl süren düşüşün ardından 2024’te özellikle Çin’deki büyüme sayesinde 2.677 teravatsaat ile rekor seviyeye ulaştı. Ancak rapora göre, küresel nükleer üretimin 2030’a kadar istikrarlı kalabilmesi için mevcut takvimin ötesinde 44 ek reaktör devreye alınmalı. Bu da, yıllık yeni devreye alma sayısının son on yılın ortalamasının yaklaşık iki buçuk katına çıkması gerektiği anlamına geliyor. Daha ucuz hidro dışı yenilenebilirler ve batarya depolamanın yarattığı rekabetin geniş çaplı bir etki yaratacağı öngörülüyor. 2023 yılında yenilenebilir enerjiye yapılan yatırım nükleere göre 21 kat daha fazlaydı ve eklenen kapasite, net nükleer ilavelerin 100 katını aştı. Batarya maliyetleri 2024’te yaklaşık yüzde 40 düşerken, nükleer santral maliyetleri yükselmeye devam ediyor. Raporda, “Bu yeni teknolojiler, tamamen elektrikli, yüksek esnekliğe sahip bir enerji sistemine doğru evrilmekte ve geleneksel merkezi fosil ve nükleer sistemlerle rekabeti kazanmaktadır” denildi. Dünya genelinde nükleer enerji projeleri gecikmelerle karşı karşıya. 2020’den 2025’in ortasına kadar başlatılan 45 küresel inşaat projesinin 44’ü Çinli veya Rus devlet şirketleri tarafından Mısır ve Türkiye gibi ülkelerde gerçekleştirildi.

%9’UN DA ALTINA İNECEK

Rapora göre, küresel ölçekte güçlü bir nükleer atılımın izine rastlanmıyor ve projelerin uygulanabilirliği ile ekonomik boyutlarında ciddi gelişmeler olmadıkça, nükleerin 2024’te yüzde 9 olan küresel elektrik üretimindeki payının daha da düşmesi bekleniyor.

Küçük modüler reaktörler (SMR) ise büyük ölçüde hâlâ hayali olmaya devam ediyor. Kamu ve özel yatırımlar artsa da Batı’da henüz hiçbir SMR inşaatı başlamadı. Çin ise istisna; iki SMR tasarımı işletmede ya da yapım aşamasında, ancak kullanılabilirliklerine dair veriler sınırlı.