Numan Kurtulmuş'a 'İmamoğlu' sürprizi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'in TBMM'nin açılışının yıl dönümünde sohbet ettiği çocuğun soy isiminin 'İmamoğlu' olması dikkat çekti.

Kurtulmuş Meclis'in 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlamaları kabul etti.

TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen tören, Kurtulmuş'un yerini almasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Kurtulmuş, kutlamaları kabul etti.

Tebrik sırasında bir çocuk da katıldı. Sırayla gerçekleşen tebrik töreninde çocuk, Numan Kurtulmuş ile tokalaştı.

Tokalaşma sırasında Kurtulmuş, çocuğun elini öptü. Ardından yaşanan diyalog şöyle:

"Kurtulmuş: Sen kimsin? Gel. İsmin ne senin? Soyadın ne?

Çocuk: İmamoğlu

Kurtulmuş: İmamoğlu"