Numan Kurtulmuş'a ziyaret: Özgür Özel'den 'sine-i millet' sorusuna ve Öcalan'ın sözlerine yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçim talebiyle gerçekleştirdiği siyasi parti ziyaretlerinin ardından bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.

Özgür Özel ile Numan Kurtulmuş arasındaki görüşme Meclis'te gerçekleşti.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, "Sayın Meclis Başkanımızı daha önce de bahsettiğim gibi siyasi parti liderlerini özel bir gündem ile ziyaret etmiştim. 12 genel başkanımızla hemfikir olduğumuz hususlar vardı" dedi.

"Ayrıca TBMM Başkanımız ile görüşmemiz gereken özel gündemler vardı" diyen Özel, "Hepsini ele aldığımız, benim genel olarak Türkiye'deki siyasi atmosferi, partimizin kurumsal kimliğine yapılan saldırılardan tutun da bir bütün olarak Meclis'teki bütün milletvekillerine karşı özellikle Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın uygulamaları, emrindeki personelin tutumları noktasını da ele alan bir genel değerlendirmede bulunduk" ifadelerini kullandı.

Özel, şunları söyledi: "Bunun yanı sıra terörsüz ve demokratik Türkiye sürecine ilişkin malum sayın Başkanın başkanlık ettiği, sayın Murat Emir'in de heyetimize başkanlık ettiği bir komisyon çalışması tamamlanmıştı. Bu komisyon çalışmasının 6. ve 7. kısımlarıyla ilişkili olarak ki, Meclis Başkanımız oy birliğiyle tamamlanmış olmasını her vesileyle vurguluyor. Bu oy birliğiyle ele alınacak maddelerin içinde Anayasa Mahkemesi kararlarına tam uyum var. Bu konuda hem Meclis'te sayın Can Atalay'ın Meclis kütüğüne kaydedilmesi gerektiği ve bu konuda gerekli adımların atılması gerektiği hususu var."

ARA SEÇİM AÇIKLAMASI

Ara seçim talebine ilişkin konuşan Özel, şunları söyledi: "Bu konuda sayın Başkan'a bir dosya sunduk. Dosyamızda örneğin ilgili Anayasamızın 78. maddesinin 1980'de görüşülürken önce 'ara seçim bu arada yapılabilir' diye yazılıp, sonra 'yapılır' hale gelmesi gibi bir argümandan tutun 60'dan 80'e kadar yapılan ara seçimler, 89'da ve 94'te kararı alınan iki ara seçim, sonra kısa dönem 3'er yıllık koalisyon dönemlerinde fırsat olmaması, AK Parti'nin birinci döneminde ara seçimin bir yorumla yapıldığı için tüketilmiş olması, devam eden dönemde 4 yıllık milletvekilleri sürecinde fiili imkansızlıkla bugüne kadar nasıl gelindiğini hem teyitleştik hem de Anayasa'nın amir hükmünü hep birlikte okuduk."

Özel, şunları ifade etti: "Kendisi 'Partiler arasındaki bir uzlaşıyla kendisine görev düşebileceğini' söyledi. Biz de uzlaşıyı aramanın da Meclis Başkanının görevleri arasında olduğunu kendisine ifade etme imkanı bulduk. Kendisinin bazı yorumları, bizim bazı yorumlarımız, bazı görüşleri mutlaka kendisi de açıklayacaktır. Sürecin sonunda ne noktadayız? Bütüm muhalefetin ara seçim istediği bir noktadayız. Ara seçimin bir Anayasa amir hükmünün olduğu tartışma kaldırmadığı bir noktadayız."

ABDULLAH ÖCALAN'A YANIT

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 'muhalefetin süreci yeterince üstlenmediğini' belirten ifadeleri sorulan Özel, "Kuvvetli ihtimal, Türkiye'de iktidarın el değiştirdiği görülüyor. Ve söz verip de tutmayan açısından, yani devletle yapılan görüşmelerden sonra söz verdiği pozisyonu tutmayan ve yavaş davranan muhalefet derken, bugünün ikinci partisi AK Parti'yi kastediyor herhalde" yanıtını verdi.

Özgür Özel, şunları söyledi: "Çünkü benim Abdullah Öcalan'la görüşen MİT görevlilerim yok, devlet görevlilerim yok, arada bir hattım yok, bir bağım yok. Daha önceden kendisine bir taahhüdümüz olmadı ki taahhüdümüzün gerisine düşelim. Muhalefet geriye düşüyor derken AK Parti'nin muhalefete düştüğü gerçeğinden hareket ediyor olabilir diye düşünüyorum. Ayak sürüyenin muhalefet olduğunu söylüyorsa AK Parti'ye söylüyordur. İktidar partisi değilsek de iktidara namzet parti şu anda birinci parti olarak kendi gündemimize hakimiz."

SİNE-İ MİLLET SORUSUNA YANIT

"Belediye başkanları ve Parti Meclisi toplantılarında radikal bir karar çıkar mı, sine-i millet konuşuluyor?" sorusuna Özel, şu cevabı verdi:

"Benim siyasette bir temel kuralım var. Bunu İstanbul'da seçim iptal edildiği gün 'boykot yapalım' diyen arkadaşlarımıza da söylemiştim. Yıllardır hep şunu söylerim; millet eline bir bayrağı verdiyse o bayrağı bırakmayacaksın. Bu Ulubatlı Hasan'dan beri böyle. Zoru, saldırıyı, vücuda isabet eden oku, hançeri, kurşunu, dosttan düşmandan gelen çelmeyi bayrağı bırakmaya vesile kılamazsınız. O bayrak bırakılmayacak. Partide görevimizin başındayız, Meclis'te görevimizin başındayız, belediyelerde görevimizin başındayız. Bunun dışındaki her formülü tüm seçenekleriyle değerlendiriyoruz. Ancak 'sinei-millete dönelim.' Dönelim, bugün ara seçimden kaçanlar, davul zurnayla ara seçime koşarlar. Boşalttığımız 130 yere, 130 AK Partiliyi seçerler. Sine-i millete girdikten sonra ara seçime girecek halimiz yok ya, ondan sonra da Anayasa'yı değiştirip memlekete felaketi yaşatırlar. Hassas bir hatta yürüyoruz, o yüzden milletin elimize tutuşturduğu bayrağı bırakmayız."