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Numan Kurtulmuş Brezilya'ya gidecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, P20 Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya'ya gidecek.

Güncel
  • 05.11.2024 11:08
  • Giriş: 05.11.2024 11:08
  • Güncelleme: 05.11.2024 11:11
Kaynak: AA
Numan Kurtulmuş Brezilya'ya gidecek
Fotoğraf: AA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne (P20) katılmak üzere Brezilya'ya gidecek.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Brezilya Temsilciler Meclisinin ev sahipliğindeki P20 Zirvesi, başkent Brazilya'da 6-8 Kasım'da "Adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen" temasıyla gerçekleştirilecek.

Ulusal Kongre Sarayı'ndaki zirvede, "Parlamentoların Açlık, Yoksulluk ve Eşitsizlikle Mücadeleye Katkısı", "Sürdürülebilir Kalkınmanın Desteklenmesi Konusunda Parlamentolara Düşen Görev" ve "21. Yüzyılın Sorunlarıyla Uyumlu Küresel Yönetişimin Oluşturulması Konusunda Parlamentolara Düşen Görev" başlıklı oturumlar düzenlenecek.

Söz konusu oturumlarda konuşması beklenen TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, zirve kapsamında katılımcı bazı ülkelerin meclis başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

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