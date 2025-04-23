Numan Kurtulmuş: Can Atalay kararının okutulması yok hükmündedir

TBMM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 105. yılı dolayısıyla düzenlenen resepsiyon sürerken, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, gazetecilerin, Genel Kurul'da Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca tarafından Can Atalay kararının okutulmasına ilişkin sorusuyu yanıtladı.

Kurtulmuş, "Çalışmama kararı almış olan bir Meclis'te zaten oturum bitmiştir. Dolayısıyla böyle bir hükmün orada okutulmuş olması yok hükmündedir. Dolayısıyla önümüze bakacağız ve gerekli adımları atacağız" dedi.

Kurtulmuş'un açıklaması şöyle:

"TBMM Başkanvekilleri aslında TBMM Başkanı adına Meclis'i yönetirler ve nasıl yönetecekleri de içtüzüğükte çok detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Meclis Başkanı da Başkanvekilleri de kendi kafalarına göre Meclis'i yönetemez. Bunun kuralı var. Özellikle Meclis'e Başkan adına gönderilecek metinler ilgili içtüzük maddesi gereğince Meclis'e gönderilir. Eğer böyle bir madde gönderilmemişti. Zaten hele hele o gün özel bir gündemle toplanmış olan ve Allah sağlık versin Sırrı Beyi düşünerek toplanmama, çalışmama kararı almış olan bir Meclis'te zaten oturum bitmiştir. Dolayısıyla böyle bir hükmün orada okutulmuş olması yok hükmündedir. Dolayısıyla önümüze bakacağız ve gerekli adımları atacağız. "