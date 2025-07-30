Numan Kurtulmuş Cenevre’de
Haber Merkezi
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 6’ncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı’na katılmak üzere İsviçre’nin Cenevre şehrine gitti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş’u, Cenevre Cointrin Havalimanı’nda Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Burak Akçapar, Türkiye’nin Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu, Türkiye’nin Dünya Ticaret Örgütü Daimi Temsilcisi Hakan Çakıl, Türkiye’nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan ve diğer ilgililer karşıladı.