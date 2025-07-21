Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Söz konusu görüşme saat 14.00 sıralarında Bahçeli'nin TBMM'de bulunan makam odasında yapıldı.

Yaklaşık 30 dakika süren görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

Görüşme ana gündem maddesinin PKK'nin silah bırakma sürecine ilişkin Meclis'te kurulması planlanan komisyon olduğu tahmin ediliyor.

KALIN'IN ZİYARETLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilere ziyaret gerçekleştiriyor. Kalın, bugün Devlet Bahçeli ile 45 dakikalık bir görüşme yaptı. Kalın, Bahçeli ile görüşmesinin ardından AKP Meclis Grubu'nu ziyaret etti.