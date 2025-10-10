Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'ı ziyaret edecek: Komisyon üyeleri de davet edildi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Diyarbakır'ı ziyaret edecek. Ziyarete Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri de davet edildi.

Numan Kurtulmuş, 17 Ekim'de Diyarbakır'da bazı programlara katılacak. Kurtulmuş, Dicle Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni ile Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'ne katılacak ve ardından sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelecek.

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek olan Kurtulmuş'un programına, TBMM Başkanlık Divanı ile Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri de davet edildi.