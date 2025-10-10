Giriş / Abone Ol
TBMM Başkanı Kurtulmuş'un 17 Ekim’de Diyarbakır'a yapacağı ziyarete Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri de davet edildi.

Kaynak: ANKA
Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'ı ziyaret edecek: Komisyon üyeleri de davet edildi
Fotoğraf: AA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Diyarbakırziyaret edecek. Ziyarete Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri de davet edildi.

Numan Kurtulmuş, 17 Ekim'de Diyarbakır'da bazı programlara katılacak. Kurtulmuş, Dicle Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni ile Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'ne katılacak ve ardından sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelecek.

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek olan Kurtulmuş'un programına, TBMM Başkanlık Divanı ile Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri de davet edildi.

