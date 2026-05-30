Numan Kurtulmuş, Finlandiya ve İsveç'i ziyaret edecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, 1-5 Haziran tarihlerinde Finlandiya ve İsveç'e resmi ziyarette bulunacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Finlandiya Parlamentosu (Eduskunta) Başkanı Jussi Halla-Aho'nun daveti üzerine başkent Helsinki'ye gerçekleştireceği ziyaretine 1 Haziran Pazartesi günü başlayacak. Kurtulmuş, Finlandiya Parlamentosu'nda mevkidaşı Halla-Aho ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmelerde, ikili ilişkiler ve güncel bölgesel-küresel gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki iş birliğine yönelik adımların ele alınması bekleniyor.

'Değişen Dünyada Türkiye: Bir Ortak, Bir Dengeleyici, Bir Stratejik Aktör' konulu bir etkinlikte milletvekillerine ve katılımcılara konuşacak olan Kurtulmuş ayrıca Finlandiya Parlamentosu Genel Kurulu'nu da ziyaret edecek. Kurtulmuş'un Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb tarafından kabul edilmesi de öngörülüyor.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen'iyle görüşecek olan Kurtulmuş, Finlandiya İslam (Türk-Tatar) Cemaati Merkezi'ni de ziyaret edecek.

İSVEÇ ZİYARETİ

Kurtulmuş, Finlandiya'da ziyaretinin ardından İsveç'e geçecek. Kurtulmuş, başkent Stokholm'de İsveç Parlamentosu (Riksdag) Başkanı Andreas Norlen ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Kurtulmuş ayrıca İsveç Parlamentosu Genel Kurulu'nu ziyaret edecek.

İsveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde yuvarlak masa toplantısına katılacak Kurtulmuş, burada bölgesel ve küresel konulara ilişkin bir konuşma yapacak. Kurtulmuş'un İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir araya gelmesi bekleniyor.