Numan Kurtulmuş, İbrahim Kalın ile görüşecek: Tarih netleşti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya gelecek.

Görüşmenin gündeminde PKK’nin silah bırakma sürecinin olması bekleniyor.

NTV’nin aktardığına göre İmralı'dan Kandil'e yeni çağrının yer alacağı bir görüntülü mesaj da gönderilecek.

Mesajda gerekli mekanizmaların kurulması ve silah bırakma sürecinin işletilmesi çağrısı olacak.

Kalın bugün Bağdat'ta temaslar bulunuyor.