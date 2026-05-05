Numan Kurtulmuş ile Erinç Sağkan görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki TBB Yönetim Kurulu üyelerini Meclis’te kabul etti.

Görüşmede, avukatlara yönelik şiddet olaylarıyla mücadelede atılacak adımlar ile avukatların sorunlarına ilişkin konular ele alındı.

Kurtulmuş, Bursa’da avukat Hatice Kocaefe’nin, Yalova’da ise avukat Zekeriya Polat’ın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi ve Erzurum’da avukat Taha Bağaçlı’nın kendi çalışma ortamında saldırıya maruz kalmasının herkesi derinden üzdüğünü belirtti.

Avukatlara yönelik şiddet olaylarının önlenmesine ilişkin çalışmaların TBMM çatısı altında gündeme getirilmesinin önemine işaret eden Kurtulmuş, TBB’nin siyasi parti gruplarıyla bu konuda görüşmeler yapmasından da memnuniyet duyduğunu kaydetti.

TBB Başkanı Sağkan ise avukatlara yönelik şiddetin önlenmesine dair Meclis’te görüşmeler yaparak bu konudaki önerilerini de siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle paylaştıklarını aktardı.

Avukatlara yönelik şiddetin nedenlerinin araştırılması ve bu yönde alınacak tedbirlerin belirlenmesi için Meclis’te bir araştırma komisyonunun kurulmasını önemsediklerini dile getiren Sağkan, TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan da bu yönde desteğini talep etti.