Numan Kurtulmuş ile Özgür Özel görüştü: 'Meclis komisyonu' açıklamaları

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

Kurtulmuş ile Özel arasındaki görüşme saat 14.00'te başladı. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Özgür Özel, "Siyasette zaman çok hızlı geçiyor. Meclis Başkanlığı seçimiyle ilgili düşüncelerini paylaştılar" dedi.

Numan Kurtulmuş ise açıklamasında, "Meclis Başkanlığı seçimi ile ilgili görüşlerimizi, fikir alışverişinde bulunduk. Bu süreçte Meclis'teki işleyişi gözden geçirme fırsatımız oldu" dedi.

Kurtulmuş, şöyle devam etti: "Terörsüz Türkiye adını verdiğimiz yeni döneme ilişkin CHP'nin katkılarını beklediğimiz, bu sürecin açık, şeffaf ve bütün millete mal olmuş bir şekilde yürütülmesi konusunda teklif edecekleri her türlü konuya açık olduğumuzu ve burada sağlam, Meclis'in tamamını kapsayan bir komisyonla devam etmemizi ve tarihsel olarak önümüzdeki en büyük sorunlardan birisi olarak duran bu terör belasından Türkiye'nin kurtulması için hangi adımlar atılabilir onları müzakere ettik."

"KOMİSYONUN NE ŞEKİLDE ÇALIŞACAĞI ÖNEMLİ"

Özgür Özel ise açıklamasında, "Biz hem terörsüz Türkiye, hem demokratik Türkiye’yi son derece önemsiyoruz. Bu konuda tarihsel bir tutarlılık içindeyiz. Bu konunun Meclis’teki bir komisyon tarafından toplumsal mutabakat arayacak şekilde sürdürülmesini yıllardır söyleriz. Ekim ayından itibaren de bunu hemen her konuşmamda dile getirmiştim. Şimdi Meclis’te böyle bir komisyonun kurulma aşamasına gelinmesini son derece önemli buluyoruz" dedi.

"Tabii komisyonun ne şekilde kurulacağı, ne şekilde çalışacağı çok önemli" vurgusunu yapan Özel, şöyle devam etti: "Bu konuda en büyük mutabakatın bu konuda sağlanması gerekiyor. Biz o konuda kendi görüş ve düşüncelerimizin genel perspektifini Sayın Başkan ile paylaştık. İlerleyen süreçlerde de partimizin bu konuda görüşlerine başvuruldukça, bunları paylaşırız. Ama parlamento konuşulan yerdir. Meclis’in dahil olmadığı hiçbir sürecin başarılı olması mümkün değildir. Biz bu meselede Meclis’in önemli bir rol almasını önemsiyoruz."

Özel, son olarak şunları kaydetti: "Toplumsal mutabakat için başta şehit aileleri, gaziler ve terörden zarar görmüş olan herkesin bu süreçlerden zarar görmüş herkesin rızasının alınmasını, toplumsal mutabakat açısından çok önemli görüyoruz. Bu noktadaki görüşlerimizi Sayın Başkanımızla da paylaştık. Bundan sonra da Meclis çatısı altındaki her çalışmaya Cumhuriyet Halk Partisi olumlu katkı verecektir."