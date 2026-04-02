Numan Kurtulmuş, İmralı Heyeti’ni kabul etti
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti.
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Numan Kurtulmuş dün AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.