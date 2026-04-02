Numan Kurtulmuş, İmralı Heyeti’ni kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ı makamında kabul etti.

  • 02.04.2026 16:08
  • Giriş: 02.04.2026 16:08
  • Güncelleme: 02.04.2026 16:13
Kaynak: Haber Merkezi
Numan Kurtulmuş, İmralı Heyeti’ni kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Numan Kurtulmuş dün AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.

