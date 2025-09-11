Numan Kurtulmuş, muhatap olduğu kayyum atamasına ne demişti?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’un Saadet Partisi’nin genel başkanı olduğu dönemde partiye atanan kayyuma ilişkin ifadeleri gündeme geldi.

24saatgazetesi.com’dan Nergis Demirkaya, Kurtulmuş’un Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı olduğu 2010 yılında Saadet Partisi’ne atanan kayyum sürecini kaleme aldı.

Kurtulmuş, SP’den istifa ettiği konuşmasında “Artık bu yapı içerisinde siyaset yapma imkanı kalmadı” ifadelerini kullanmıştı.

Kurtulmuş, kayyum kararına ilişkin ise şunları söylemişti:

“Bir yerel mahkemenin tek hakimi tarafından kayyum davası sonuçlanmıştır. Bu kayyum davası Türkiye siyasetine nasıl olağandışı yollardan müdahale edilebildiğinin çok açık kanıtıdır."

NE OLMUŞTU?

SP’de 2010 yılında yapılan ve Necmettin Erbakan ile yakın ekibine karşı genel başkanlık yarışına giren Numan Kurtulmuş, parti genel başkanı seçilmiş, olaylı kongre usulsüzlük iddialarıyla yargıya taşınmıştı.

Numan Kurtulmuş / Fotoğraf: AA

Mahkeme, tek bir hakimin imzasıyla Saadet Partisi’ne 3 kişiden oluşan kayyum atamıştı.

Mahkeme kararının ardından Numan Kurtulmuş, “Artık bu yapı içerisinde siyaset yapma imkanı kalmadı” sözleriyle istifa etmiş, istifanın hemen ardından HAS Parti’yi kurmuştu.

Kurtulmuş kısa bir süre sonra ise AKP’ye katılmıştı.