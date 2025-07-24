Numan Kurtulmuş, Özgür Özel'i ziyaret ediyor
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP lideri Özgür Özel'i komisyon gündemiyle ziyaret ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'deki makamında ziyaret ediyor.
Kurtulmuş'un Meclis'te komisyon kurulması çalışmalarıyla ilgili siyasi parti ziyaretleri sürdürüyor. Kurtulmuş ile Özel'in görüşmesi saat 16:05'te başladı.
Komisyonun kuruluşu öncesinde Numan Kurtulmuş, geçtiğimiz haftalarda siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya gelerek çalışma usul ve yöntemleri üzerine görüş alışverişinde bulunmuştu.