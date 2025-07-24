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Numan Kurtulmuş, Özgür Özel'i ziyaret ediyor

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP lideri Özgür Özel'i komisyon gündemiyle ziyaret ediyor.

Güncel
  • 24.07.2025 16:06
  • Giriş: 24.07.2025 16:06
  • Güncelleme: 24.07.2025 16:19
Kaynak: Haber Merkezi
Numan Kurtulmuş, Özgür Özel'i ziyaret ediyor
Fotoğraf: Depophotos

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'deki makamında ziyaret ediyor.

Kurtulmuş'un Meclis'te komisyon kurulması çalışmalarıyla ilgili siyasi parti ziyaretleri sürdürüyor. Kurtulmuş ile Özel'in görüşmesi saat 16:05'te başladı.

Komisyonun kuruluşu öncesinde Numan Kurtulmuş, geçtiğimiz haftalarda siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya gelerek çalışma usul ve yöntemleri üzerine görüş alışverişinde bulunmuştu.

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