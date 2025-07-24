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Numan Kurtulmuş, Özgür Özel'i ziyaret etti

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP lideri Özgür Özel'i komisyon gündemiyle ziyaret etti.

Güncel
  • 24.07.2025 16:06
  • Giriş: 24.07.2025 16:06
  • Güncelleme: 24.07.2025 17:13
Kaynak: Haber Merkezi
Numan Kurtulmuş, Özgür Özel'i ziyaret etti
Fotoğraf: AA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'deki makamında ziyaret etti.

Kurtulmuş'un Meclis'te komisyon kurulması çalışmalarıyla ilgili siyasi parti ziyaretleri sürdürüyor. Kurtulmuş ile Özel'in görüşmesi saat 16:05'te başladı. Özel'in Meclis'teki makamında, basına kapalı gerçekleşen görüşme, 40 dakika sürdü.

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyon çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

Komisyonun kuruluşu öncesinde Numan Kurtulmuş, geçtiğimiz haftalarda siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya gelerek çalışma usul ve yöntemleri üzerine görüş alışverişinde bulunmuştu.

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