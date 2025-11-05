Numan Kurtulmuş, süreç komisyonu toplantısı öncesi parti koordinatörleri ile biraraya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste kurulan süreç komisyonundaki partilerin temsilcileriyle, komisyonun yarın yapılması planlanan 17. toplantısı öncesi, saat 16:30'da mecliste biraraya geldi.

Toplantıya MHP Grup Başkanvekili Fethi Yıldız, AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit katıldı.

ÖN BİLGİ VERİLMEDİ

Toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir "Toplantının gündemi belli mi" sorusuna "Yok. Meclis Başkanımızın Sekretaryası saat 16.30'da Sayın Meclis Başkanımızın bizleri ilgili grup başkanvekillerini davet ettiğini söyledi. Biz de katılacağız. Muhtemeldir ki yarın ki toplantıyla ilgili olarak bir öngörüşme yapma ihtiyacı olmuş. Ama asıl konu başlıkları neler onu içeride konuşacağız, içeride öğreneceğiz" dedi.

Emir, toplantının gündemine ilişkin "İmralı'ya gitmek ile ilgili olabilir mi?" sorusuna ise "Hiçbir bilgim yok. Böyle bir şey var mı onu içeride konuştuktan sonra biz öğrenmiş olacağız. Bize bir ön bilgilendirme, gündem ile ilgili bir ön bilgi verilmedi" dedi.

TOPLANTI ERTELENECEK Mİ?

Toplantı öncesi gazetecelerin sorularını yanıtlayan AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ise "yarın yapılacak toplantının ertelenmesi gündemde mi?" sorusuna "Konuşacağız" yanıtını verdi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise ertelenme ihtimaline ilişkin soruya "Yok. Görüşeceğiz arkadaşlar içeride. Biz de bilmiyoruz. Resmi bilgiyi çıkışta söyleriz" şeklinde yanıt verdi.

BASINA KAPALI GERÇEKLEŞECEK

Toplantı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MHP Grup Başkanvekili Feti Yıldız da toplantının gündemine ilişkin soruya "Toplantının mayetini bilmiyorum. Yarın ki toplantıyla ilgili olabilir" dedi. Yıldız, "Yarın ki toplantı basına kapalı mı olacak" sorusuna ise "Yarın kapalı" yanıtını verdi.

KOMİSYONUN GÜNDEMLERİ

Bugüne kadar 16 toplantı gerçekleştiren komisyonun yarın 17. defa biraraya geleceği ve toplantının saat 11:00'de mecliste gerçekleşeceği duyurulmuştu.

Yarın yapılması planlanan toplantıda komisyonun İmralı Cezaevi'ne giderek Abdullah Öcalan’ı ziyaret etme gündeminin tartışılması bekleniyor.

Komisyonda konuşulması beklenen bir diğer konunun da "hukuki düzenlemeler" olduğu biliniyor.