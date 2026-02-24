Numan Kurtulmuş 'süreç' ziyaretlerine başladı: "Meclis üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, süreç kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından "Meclis üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi" açıklaması yaptı.

Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı raporun ardından siyasi partilere ziyaret gerçekleştirmeye başladı.

TBMM Başkanı'nın bu kapsamda ilk ziyareti, bugün saat 12.00'de MHP Genel Merkezi oldu.

Saat 12.00'de gerçekleştirilen ziyarette Genel Başkan Devlet Bahçeli, Kurtulmuş'u makam odasının kapısında karşıladı. Görüşmede süreç hakkında değerlendirmeler yapıldı.

ORTAK AÇIKLAMA YAPILDI

Yaklaşık 30 dakika süren ziyaretin ardından Kurtulmuş, Bahçeli'yle kameralar karşısına geçerek açıklama yaptı. Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Türkiye için tarihi bir eşikti. Henüz iş bütünüyle bitmiş değil. Ama Meclis üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiştir. Dhaa evvel defalarca denenmiş olan, terörün bitirilmesiyle ilgili denenmiş olan çalışmalar ne yazık ki çeşitli nedenlerle Meclis zeminine taşınamamış ve partilerimizin ortak kanaatiyle belirli bir noktaya getirilememişti.

Uzun müzakerelerle partilerin ortaklaştığı bir metin ortaya çıktı. Metnin yayımlanmasından sonra gördüğümüz şudur: Toplumun geniş kesimleri bu metinle ilgili büyük bir memnuniyet içerisindedir.

"TÜM PARTİLERİN ORTAK ÇALIŞMASIYLA OYLANMIŞTIR"

Meclis üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi. Bu metin hiçbir siyasi partinin görüşü değildir. Komisyondaki tüm partilerin ortak çalışmasıyla çıkmış, oylanmıştır. Türkiye'nin bu meseleyi tarihin tozlu raflarına göndermesi için çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım. Bu sürece verdiği destek için Bahçeli'ye şükranlarımı iletiyorum Bahçeli'nin tavrı örnek oldu.

Demokratik yaklaşımın bundan sonrada sürdürülmesi, yine aynı açıklıkla çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım. TBMM Genel Kurul'a düşen yasaların hazırlanarak... Ortak rapor tarihi bir eşik, Meclis üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi."

SIRADA CHP VE DEM PARTİ VAR

Kurtulmuş, öte yandan saat 15.30'da CHP ve saat 16.30'da DEM Parti gruplarını ziyaret edecek.

Numan Kurtulmuş, 25 Şubat Çarşamba günü de saat 15.00'te Yeni Yol Partisi, saat 16.00'da AKP grubuna ziyaret gerçekleştirecek.

Kurtulmuş'un, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na yaptıkları katkılar nedeniyle partilere teşekkür edeceği ve komisyonda kabul edilen ortak raporun basılı halini sunacağı" öğrenildi.