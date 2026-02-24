Numan Kurtulmuş 'süreç' ziyaretlerine başladı: TBMM ve Genel Kurul'a "yasa" mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, süreç kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından "TBMM'de üzerine düşenleri, Genel Kurul'da üzerine düşen yasaları hazırlayarak kısa bir süre içerisinde olgunlaştırılmasını temenni ediyoruz" dedi.

Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı raporun ardından siyasi partilere ziyaret gerçekleştirmeye başladı. TBMM Başkanı'nın bu kapsamda ilk ziyareti, bugün saat 12.00'de MHP Genel Merkezi oldu.

Saat 12.00'de gerçekleştirilen ziyarette Genel Başkan Devlet Bahçeli, Kurtulmuş'u makam odasının kapısında karşıladı. Görüşmede süreç hakkında değerlendirmeler yapıldı.

ORTAK AÇIKLAMA YAPILDI

Yaklaşık 30 dakika süren ziyaretin ardından Kurtulmuş, Bahçeli'yle kameralar karşısına geçerek açıklama yaptı. "Türkiye için tarihi bir eşikti" diyen Kurtulmuş, "Henüz iş bütünüyle bitmiş değil. Ama Meclis üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiştir. Daha evvel defalarca denenmiş olan, terörün bitirilmesiyle ilgili denenmiş olan çalışmalar ne yazık ki çeşitli nedenlerle Meclis zeminine taşınamamış ve partilerimizin ortak kanaatiyle belirli bir noktaya getirilememişti" dedi.

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TBMM'de bulunan partilerin 1 tanesi dışında komisyon oluşturuldu. Uzun müzakerelerle partilerin ortaklaştığı bir metin ortaya çıktı. Metnin yayımlanmasından sonra gördüğümüz şudur: Toplumun geniş kesimleri bu metinle ilgili büyük bir memnuniyet içerisindedir.

"ORTAK ÇALIŞMALARI OLARAK GÜNDEME GELMİŞ"

Partilerimiz kendi görüşlerini siyasi tutum belgesi olarak aslında kendi raporlarıyla kamuoyuna takdim ettiler. Meclis'imizin sitesinde de yer aldı. Raporun ekinde de siyasi partilerimizin görüşleri bildirildi. Bu metin hiçbir siyasi partinin görüşü değildir. Bir iki siyasi partinin ortak görüşü değildir. Komisyonda yer alan bütün partilerin ortak çalışmaları olarak gündeme gelmiş, oylanmış ve daha da önemlisi 50 milletvekilin 47'sinin oyuyla birlikte kabul edilmiştir.

Bundan sonraki sürecinde titizle takip edilmesi, TBMM çatısı altında bu fevkalade olgun demokratik yaklaşımın bundan sonrada sürdürülmesi ve Türkiye'nin bu meseleyi tarihin tozlu raflarına göndermesi için hep beraber, yine aynı şekilde açıklıkla,samimiyetle, şeffaf bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım.

TBMM'de üzerine düşenleri, Genel Kurul'da üzerine düşen yasaları hazırlayarak kısa bir süre içerisinde olgunlaştırılmasını temenni ediyoruz. Bu sürece verdiği tarihi destek dolayısıyla Sayın Genel Başkan'a teşekkür ediyorum. Bahçeli'nin tavrı örnek oldu. Bu süreçte yol gösterici, yapıcı tavrı sadece kendi partisine değil bütün siyasi partilere destek olmuş, örnek olmuştur."

SIRADA CHP VE DEM PARTİ VAR

Kurtulmuş, öte yandan saat 15.30'da CHP ve saat 16.30'da DEM Parti gruplarını ziyaret edecek.

Numan Kurtulmuş, 25 Şubat Çarşamba günü de saat 15.00'te Yeni Yol Partisi, saat 16.00'da AKP grubuna ziyaret gerçekleştirecek.

Kurtulmuş'un, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na yaptıkları katkılar nedeniyle partilere teşekkür edeceği ve komisyonda kabul edilen ortak raporun basılı halini sunacağı" öğrenildi.