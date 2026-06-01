Numan Kurtulmuş'tan 'CHP Meclis Grup Toplantısı' açıklaması

Özel haberlerimizi ve günün öne çıkan gelişmelerini kaçırmamak için BirGün’ün WhatsApp kanalını buraya dokunarak hemen takibe alabilirsiniz.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Meclis Grup Toplantısı ile ilgili tartışmalar hakkında açıklama yaptı.

Finlandiya ziyareti öncesi uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, tartışmalara ilişkin, "Meclis Başkanlığı'nın bu konuyla ilgili alacağı herhangi bir inisiyatif söz konusu değildir. Meclis Başkanlığı, tüm grupların yönetimiyle ilgili olarak sadece gruplardan gelen bilgiye göre hareket eder. Meclis kurulduğundan beri böyledir. Meclis Başkanlığı, herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir, görevi bu değildir, vazifesi de bu değildir. Meclis Başkanlığı'nın tarafsızlık ilkesi gereği de bunu hassasiyetle korumaya dikkat ediyoruz" dedi.

"TBMM KENDİNİ MAHKEME YERİNE KOYAMAZ"

Numan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Sayın Kılıçdaroğlu tarafından gelen ve mutlak butlan kararıyla ilgili yazı bize ulaştığı anda biz gereğini yaptık ve Sayın Kılıçdaroğlu’nu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak Meclis kayıtlarına aldık. Hemen arkasından Cumhuriyet Halk Partisi Grubu’ndan gelen CHP Grubu’nun iç yönetmelikleri gereğince gerçekleştirilmiş bir grup toplantısı sonrasında, Özgür Özel'in Grup Başkanlığı ile ilgili yazıyı da kabul ettik. Gereğince de Sayın Özel'in kapısındaki Genel Başkanlık tabelasını kaldırarak Grup Başkanı tabelasını koyduk. Biz Meclis Başkanlığı olarak bize gelen yazılar çerçevesinde hareket etmek durumundayız. Eğer bu yazılarda bir çelişki varsa ki öyle görünüyor, bu çelişkinin giderilme yeri TBMM Başkanlığı değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi kendini mahkeme yerine koyamaz."

"CHP MESELEYİ ÇÖZMELİ"

"Cumhuriyet Halk Partisi, bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalıdır" diyen Kurtulmuş, "CHP Genel Başkanlığına bu çelişkinin giderilmesi için yazı yazarak, bu hususu talep edeceğiz. Bundan sonraki tartışmalarda ve çelişkilerde Meclis Başkanlığının resen bir işlem yapma yetkisi yoktur, vazifesi de değildir" ifadelerini kullandı.

"USULÜNE UYGUN YAPILIRSA TBMM TV YAYINLAR"

Numan Kurtulmuş, şunları söyledi: "Meclis’te 6 grup var, hiçbir siyasi partinin Meclis Grubu'nun nasıl işleyeceğine, nasıl karar alacağına ilişkin en ufak bir dahlimiz olmadı, olmayacaktır da. Dolayısıyla Meclis Grubu'nun nasıl toplanacağı, her partinin kendi grup iç yönetmeliği çerçevesinde bellidir. Bu durum Meclis Başkanlığının, ‘Hayır, öyle değil şöyle yap’ diyeceği bir husus değildir. Ümit ederim en kısa süre içerisinde bu sorun çözülür."

Kurtulmuş, "Eğer Grup Toplantısı usulüne uygun şekilde yapılırsa tabii ki TBMM TV her grubu yayınlar" dedi.

"CHP GENEL BAŞKANI'NA YAZI YAZILDI"

"Bana gelen iki yazıdan bahsettim. İkisinin arasında çelişki var" diyen Kurtulmuş, "Çelişkinin giderilmesiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na yazı yazıldı" ifadelerini kullandı.

CHP BAŞVURU YAPMIŞTI

CHP Meclis Grubu, yarın CHP TBMM Grup Toplantısı'nın gerçekleştirilmesi için Meclis Başkanlığı'na başvuruda bulundu.

Yapılan başvuruda, CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı ve Grup Başkanı Özgür Özel'in saat 13.30'da konuşma yapacağı belirtildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bize gelmiş herhangi bir olumsuzluk yok, olmaz da zaten. CHP Grubu burada. Meclis çalışması sürerken bile sözlü çağrıyla grup toplantısı yapabilir. 13.30’daki Grup Toplantısı ilan edildiği gibi yarın yapılacak" ifadelerini kullandı.

CHP’nin başına mahkeme kararıyla atanan Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla milletvekillerine gönderilen yazıda, Grup Toplantısı'nın tarihinin henüz belirlenmediği belirtilirken, “Talimatım gereği gerekli bilgilendirmeler yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır” denilmişti.