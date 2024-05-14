Numan Kurtulmuş'tan Devlet Bahçeli'ye ziyaret: "Anayasa konusunda söz de karar da meclisindir"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları kapsamında MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin "Söz de karar da meclisindir" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM grubunda ziyaret etti.

Meclis'te grubu bulunan siyasi partilere yeni anayasa konusunda başlattığı ziyaretler kapsamında daha önce CHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Saadet Partisi yetkilileriyle görüşen Kurtulmuş, bugün de MHP TBMM Grubu'na ziyarette bulundu.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Numan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Darbelerin ürünü olan, bu anayasadan kurtulacak. Yeni, sivil, kapsayıcı yeni bir anayasa çalışması ile karşı karşıya kalacaktır. Başından itibaren ifade ettiğim gibi bu süreci mümkün olduğu kadar açık, şeffaf, sadece mecliste grubu bulunan partilerin değil, grubu bulunmayan partilerin de, üniversitelerin, yargı camiasının, sivil toplum kuruluşlarının, Türkiye'de bu konuda 'benim de yapıcı bir fikrim var' diyen herksin fikirlerine açık bir süreci yöneteceğiz. Ve sonunda söz de karar da meclisindir. TBMM'nin üyeleri Anayasa ile ilgili oylamayı yapacak ve ümit ediyoruz ki Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır yeni bir anayasaya Türkiye kavuşacaktır."