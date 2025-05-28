Numan Kurtulmuş'tan Devlet Bahçeli'ye ziyaret: "Sürecin nasıl işleyeceğini konuştuk"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi TBMM'deki makam odasında ziyaret etti.ü

Saat 12.55'te başlayan görüşme 30 dakika sürdü.

Fotoğraf: AA

"Sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin fikir alışverişinde bulunduk" diyen Kurtulmuş, "Türkiye'de yeni bir süreç başlamıştır. Bu sürecin milletimizin gözü önüne ve planlanan şekilde sonuca ulaşabilmesi için TBMM'ye görev düşmektedir. Bir komisyon oluşturularak sürecin takibi ve kontrolü gerekecek" ifadelerini kullandı.

"SORUMLULUK TBMM’DEDİR"

Kurtulmuş, görüşmenin ardından şunları söyledi:

“Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettim, kendisinin terörsüz Türkiye konusunda katkıları büyüktür, bu nedenle kendisine teşekkür ettim. PKK’nın da silah bırakmayı kabul etmesiyle birlikte yeni bir süreç başlayacaktır. TBMM’de bütün siyasi partilerin temsil ettiği bir komisyon oluşturarak süreç takip edilecektir. Ümit ediyorum ki önümüzdeki süreçte TBMM bu tarihi süreci en güzel şekilde yerine getirecektir. Herhangi bir siyasi parti ve kanadın ortaya koyabileceği bir süreç ve al ver meselesi değildir. Gönüllü bir şekilde ilerletilecek bir süreçtir. Sorumluluk TBMM’dedir. Siyasi partilerin hepsini bu sürece ortak olmaya davet ediyorum."