Numan Kurtulmuş'tan 'ilk 4 madde' açıklaması

Hacettepe Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 'yeni anayasa' hedeflerinin devam ettiğini belirterek buna dair açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, ilk dört maddenin korunacağını belirterek, "İlk dört maddesinde hiçbir tartışmanın yapılmadığı yeni bir anayasa yapım sürecini demokratik bir süreçle halledeceğiz" dedi.

Kurtulmuş, "Herkesin eşit, adil yurttaşlar olarak kendisini bu ülkeye ait hissettiği bir birlik, kardeşlik ortamını tesis edeceğiz" ifadelerini kullandı.

KURTULMUŞ 3 HAFTA ÖNCE NE DEMİŞTİ?

10 Ekim tarihinde Gazi Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı açılışı dolayısıyla düzenlenen programa katılan Kurtulmuş, "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü" tabirinin değişmesi gerektiğini söyleyerek, "Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz. Bu metin, 'Milletin devleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğü' şeklinde ifade edilmelidir. Bu seçkinci, devletçi anlayışın da yeni anayasada milletin gücü üzerine yükselen bir devlet anlayışıyla yeniden ele alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.