Numan Kurtulmuş'tan ortak rapor açıklaması: Taslak rapor 7 başlık ve 40 sayfa

TBMM’de oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ortak raporunda son aşamaya gelindi. TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin komisyondaki temsilcilerine hazırlanan taslak raporu geçen hafta "kişiye özel" ileten TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, önümüzdeki pazartesi günü de Meclis'te grubu bulunmayan, ancak komisyonda temsil edilen diğer siyasi parti temsilcilerini görüşme yapmak üzere ayrı ayrı davet etti. Görüşmelerin ardından önümüzdeki hafta içinde komisyonun tüm üyelerinin bir araya gelerek ortak raporu müzakere etmesi, ardından da son şekli verilerek raporun TBMM Genel Kurulu’na sunulması planlanıyor. Taslak raporda, süreçle ilgili çıkarılacak yasal düzenlemelerin “cezasızlık ve af algısı yaratmaması” gerektiğine vurgu yapıldığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ortak rapor yazımı ile ilgili çalışmaları hızlandırdı. Ortak raporla ilgili çalışmaların önümüzdeki hafta tamamlanması planlanıyor.

Ortak rapor yazımında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda temsil edilen ve TBMM’de grubu bulunan AKP, CHP, DEM Parti, MHP ve Yeni Yol Partisinin temsilcileri yer alıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya ile bugüne kadar beş kez toplantı yaptı. Bu toplantılar sonucunda hazırlanan ortak taslak raporu, Numan Kurtulmuş geçen hafta yazım ekibinde yer alan üyelere, partilerinin genel başkanlarıyla ve yetkili organlarıyla değerlendirmeleri amacıyla “kişiye özel zarf” içinde iletti.

Numan Kurtulmuş, beş kez toplantı yaptığı ortak rapor yazım ekibinde yer alan DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ile önceki gün, AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya ile dün ayrı ayrı bir araya geldi.

PAZARTESİ GÜNÜ YOĞUN TOPLANTILARLA GEÇECEK

Ortak rapor çalışmaları açısından pazartesi günü hareketli bir gün yaşanacak. Yazım ekibinde yer alan koordinatörler, kişiye özel zarflarda paylaşılan ortak taslak raporu, partilerinin komisyonda görev alan üyeleriyle paylaşmak ve gelinen son aşamayla ilgili bilgilendirmek amacıyla kendi gruplarında toplantılar yapacak.

Ortak rapor yazım ekibi, daha sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya gelecek. Bu toplantının ardından, TBMM Başkanı Kurtulmuş, komisyonda temsil edilen ancak TBMM’de grubu bulunmayan, ortak rapor yazım ekibinde de yer almayan siyasi partilerin temsilcileriyle görüşecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş bu kapsamda Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ile HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’na pazartesi günü ayrı ayrı görüşme yapmak üzere davette bulundu.

Numan Kurtulmuş’un, komisyonda grubu bulunmayan partilerin temsilcileriyle görüşmesinde ortak raporu paylaşması ve görüşlerini alması bekleniyor.

İlk kurulduğunda komisyonda yer alan Demokrat Parti üyesi Haydar Altıntaş, komisyon heyetinin İmralı’ya gitmesine tepki amacıyla çekilmişti

KOMİSYONUN TOPLANMASI PLANLANIYOR

Kurtulmuş’un pazartesi günü yapacağı bu görüşmelerin ve toplantıların ardından, komisyonu toplaması bekleniyor. Bu komisyon toplantısının da çarşamba veya perşembe günü yapılmasının planlandığı öğrenildi. Komisyonda taslak ortak rapor müzakere edilecek. Üzerinde uzlaşılan ortak rapor daha sonraTBMM Genel Kurulu’na sunulacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un çalışmaları ramazan başlamadan tamamlayarak, daha fazla gecikmeden Genel Kurul’a sunmak istediği belirtiliyor.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 6 ay olarak belirlenen görev süresi 31 Aralık 2025 tarihinden itibaren şubat ayı sonuna kadar iki ay süreyle uzatılmıştı. Komisyonun görev süresinin bitimine, bugünden itibaren 15 gün kaldı.

TASLAK RAPOR YEDİ BAŞLIK VE YAKLAŞIK 40 SAYFADAN OLUŞUYOR

Ortak taslak raporun yedi başlıktan ve yaklaşık 40 sayfadan oluştuğu, ilk dört başlıkta “Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge” hedeflerinin, Kürt sorunuyla ilgili tarihsel arka planının ve bugün yaşanan sürecin nasıl başladığıyla ilgili gelişmelerin anlatıldığı öğrenildi.

Raporda komisyonun uzlaştığı ortak çerçeve, sürece ilişkin yasal düzenlemeler ile demokratikleşmeyle ilgili önerilerin yer aldığı belirtildi. Terör örgütünün silahların tamamen bıraktığının tespit edilmesiyle yasal düzenlemelerin eş zamanlı başlayacağı, ancak bu konuda herhangi bir süre öngörülmediği ifade edildi.

"Umut hakkı" adı altında ifadeler yer almadığı, ancak infazla ilgili evrensel hukuk kurallarının ve uygulamalarının, AİHM kararlarının vurgulandığı kaydedildi.

YASAL DÜZENLEMELER "CEZASIZLIK VE AF ALGISI" OLUŞTURMAYACAK ŞEKİLDE HAZIRLANACAK

Taslak raporda, PKK’ya özgü müstakil yasal düzenlemenin öngörüldüğü, yasal düzenlemelerin toplumda “cezasızlık ve af algısı oluşturmayacak” şekilde hazırlanması gerektiğine vurgu yapıldığı belirtildi. Raporda, ayrıca Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda dinlenen kurumlar ve temsilciler ile komisyonda görev yapanların yasal güvence altına alınmasına ilişkin düzenlemenin önerildiği kaydedildi.

Öte yandan, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Numan Kurtulmuş ile dün yaptığı görüşmesinin ardından gazetecilerin soruları üzerine, ortak raporla ilgili “Biraz daha çalışmaya ihtiyaç var” açıklamasını yapmıştı.

DEM Parti Van milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa milletvekili Mithat Sancar'dan oluşan İmralı Heyeti de önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmişti.

DEM HEYETİ ERDOĞAN'I ZİYARET ETMİŞTİ

Ziyaretin ardından DEM Parti’den "Görüşmede, sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi. Yürütülen süreçle ilgili somut ve güven verici adımların atılması için TBMM’nin, ilgili bakanlıkların ve kamu kurumlarının çalışmalarını yoğunlaştırmalarına ihtiyaç duyulduğu dile getirildi. Bu çerçevede, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun raporunun kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlanmasının, demokratikleşme ve özgürlükler konusunda sağlam bir temel sunmasının gerekliliğine vurgu yapıldı. Toplumun tüm kesimlerini kapsayacak ve Türkiye’nin demokratik geleceğine dayanak oluşturacak, yasal çerçevenin gecikmeden ve en geniş uzlaşıyla çıkmasının önemli olduğu belirtildi” açıklaması yapılmıştı.