Numan Kurtulmuş'tan Özgür Özel'e telefon

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bazı CHP'li milletvekillerinin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı protesto etmesine değinen Kurtulmuş, "Meclisin demokratik işleyişine karşı yapılan saygısızca bir davranıştır, bunu kabul etmek mümkün değildir" dedi.

Kurtulmuş, şöyle devam etti: "TBMM her türlü fikrin konuşulabileceği, her türlü müzakerenin, münakaşanın yapılabileceği ama bütün bunların engellemeyle, kaba kuvvetle, ağır ve yaralıyıcı sözlerle değil; medeni ilişkiler içerisinde ve sözün gücünü kullanarak gerçekleştirilebileceği alandır. Bizim bundan sonraki süreçte, bütün partilerden beklentimiz bu süreci daha iyi ve olumlu şekilde TBMM'nin demokratik konksiyonlarını icra edebilmesi için bütün Meclis gruplarındaki arkadaşlarımızın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini bekliyoruz."

ÖZGÜR ÖZEL'E TELEFON

"Ben olay yaşandıktan sonra CHP'nin sayın Genel Başkanı Özgür Özel Bey'i aradım" diyen Kurtulmuş, şunları kaydetti: "Bu konudan, burada ortaya konulan yaklaşımdan, buradaki tutum ve davranışlardan, burada sergilenen tavırlardan asla memnun olmadığımızı, Meclis yönetimi olarak bu konunun sadece bizleri değil, TBMM'ye bakan, milletimizin tamamını rahatsız eden çirkin görüntüler olduğunu kendisiyle de paylaştım."