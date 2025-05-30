Numan Kurtulmuş'tan Özgür Özel'e ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

Kurtulmuş ile Özel arasındaki görüşme saat 14.00'te başladı.

Görüşmede, PKK'nin fesih ve silah bırakma kararı sonrası Meclis'te kurulması beklenen komisyonun gündeme geleceği ifade edildi.