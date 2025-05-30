Numan Kurtulmuş'tan Özgür Özel'e ziyaret
Kaynak: Haber Merkezi
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.
Kurtulmuş ile Özel arasındaki görüşme saat 14.00'te başladı.
Görüşmede, PKK'nin fesih ve silah bırakma kararı sonrası Meclis'te kurulması beklenen komisyonun gündeme geleceği ifade edildi.
BAHÇELİ ÇAĞRI YAPMIŞTIMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni süreç ile ilgili “Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu” kurulması çağrısını yapmıştı.
Bahçeli, açıklamasında 7 maddelik önerilerde bulunmuştu:
"Evvelemirde, komisyon çalışmalarının geniş katılımlı ve şeffaf yürütülmesi amacıyla, Gazi Meclis’te temsil edilen 16 siyasi parti temsilcilerinin bulunacağı komisyon 100 üyeden oluşmalı, çalışma şartlarına göre komisyonlar kurulmalıdır.
İkinci olarak, TBMM’de temsil edilen her siyasi parti en az bir üye ile temsil edilmeli, diğer üyeler grubu bulunan partilerin temsil oranına göre belirlenmelidir.
Üçüncü olarak, TBMM’de temsil edilen her siyasi parti komisyonda çalışmak üzere alanlarında uzman iki kişi görevlendirebilmelidir.
Dördüncü olarak, komisyon çalışma usul ve esaslarını kendi belirlemelidir.
Beşinci olarak, TBMM Başkanı komisyona başkanlık etmelidir.
Altıncı olarak, komisyonda kararlar salt çoğunlukla alınmalıdır.
Yedinci olarak da, komisyonda alınan kararlar milletvekilleri tarafından teklif haline getirilerek ilgili ihtisas komisyonlarına ve TBMM Genel Kurulu’na sunulmalıdır."
Bahçeli, açıklamasında 7 maddelik önerilerde bulunmuştu:
"Evvelemirde, komisyon çalışmalarının geniş katılımlı ve şeffaf yürütülmesi amacıyla, Gazi Meclis’te temsil edilen 16 siyasi parti temsilcilerinin bulunacağı komisyon 100 üyeden oluşmalı, çalışma şartlarına göre komisyonlar kurulmalıdır.
İkinci olarak, TBMM’de temsil edilen her siyasi parti en az bir üye ile temsil edilmeli, diğer üyeler grubu bulunan partilerin temsil oranına göre belirlenmelidir.
Üçüncü olarak, TBMM’de temsil edilen her siyasi parti komisyonda çalışmak üzere alanlarında uzman iki kişi görevlendirebilmelidir.
Dördüncü olarak, komisyon çalışma usul ve esaslarını kendi belirlemelidir.
Beşinci olarak, TBMM Başkanı komisyona başkanlık etmelidir.
Altıncı olarak, komisyonda kararlar salt çoğunlukla alınmalıdır.
Yedinci olarak da, komisyonda alınan kararlar milletvekilleri tarafından teklif haline getirilerek ilgili ihtisas komisyonlarına ve TBMM Genel Kurulu’na sunulmalıdır."