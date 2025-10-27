Numan Kurtulmuş'tan PKK'nin çekilme kararı hakkında ilk yorum

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, PKK'nin Türkiye'de çekilme kararının ardından konuştu.

Kurtulmuş, Balıkesir Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yıl açılışında konuştu.

"Artık silahın tamamen geride bırakılmasıyla birlikte sadece demokrasinin, fikirlerin konuşulduğu yeni bir döneme gireceğiz.

Bir eli silahta, bir eli sandıkta olmaz. Eli sandıkta olanların bir daha elinin silahta olmamasını diliyoruz ve bunun için her türlü çabayı ortaya koyuyoruz."

