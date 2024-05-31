Numan Kurtulmuş'tan sokak hayvanları açıklaması: Meclis süratle karar vermeli

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AKP'nin hazırladığı ve sokak hayvanlarının 'uyutma' adı altında öldürülmesini öngören yasa tasarısı hakkında konuştu. Kurtulmuş, Meclis'in hızla karar vermesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sokak hayvanlarının 'uyutma' adı altında öldürülmesini öngören yasa tasarısı hakkında konuştu.

Ülke genelinde 4 milyondan fazla sokak hayvanı bulunduğunu belirten Kurtulmuş, "Rakam bu kadar yüksek olunca bununla mücadeledeki hem insan kaynağının hem maddi kaynaklar açısından meselenin daha da zorlaştığını görüyoruz" dedi.

Milliyet yazarı Abdullah Karakuş'a konuşan Numan Kurtulmuş, Meclis'in hızlı şekilde karar vermesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Hayvan hakları ile ilgili bir sorumluluk ortaya çıkardığı gibi şehirlerimizin güvenliği gibi ciddi bir sorunu da ortaya koyuyor. Bu kadar kontrolsüz sokak hayvanı dünyanın hiçbir yerinde yok. Burada süratle, makul sonucun ortaya çıkması ve herkesin bu konunun önlenmesi için seferber olması lazım. Artık ihmal edilecek bir noktada değiliz. Görüntüleri görüyorsunuz. Vatandaşlarımıza zarar verecek durum olmaktan çıkarmamız gerekiyor. Süratle Meclis’in bu konuda kararını vermesi ve uygulamanın eksiksiz yürütülmesi lazım.”