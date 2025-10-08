Numan Kurtulmuş'tan Sumud Filosu'nda gözaltına alınan 3 milletvekili hakkında açıklama

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Sıfır Noktasından: Görünenin Ötesinde Bir Gazze Belgesel Film Gösterimi" etkinliğinde konuştu.

Kurtulmuş, Küresel Sumud Filosu'nda İsrail'in gözaltına aldığı 3 milletvekili hakkında, "Uyarıyorum; TBMM üyesi olan bu arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse hesabını dünya kamuoyu önünde verecek olan sizlersiniz" dedi.

Kurtulmuş, “Bu iki yıl içinde ‘Artık bu kadarı da olmaz’ diye neyi düşündüysek hepsinin gerçekleştiği, masum Filistin halkına karşı uygulanan açık bir insanlık suçunu izliyoruz. Bu fatura büyük bir şekilde kabarmıştır. Gazzelilerin nefes alabileceği her alan daraltılmış, yok edilmiştir. Herhalde Hitler bile bu kadarını düşünmemişti. Açlık bile Gazzelilere karşı bir silaha dönüştürülmüştür. Maalesef insanlık suçları her geçen gün artıyor” dedi. Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Türkiye olarak ilk andan itibaren başta Türk vatandaşlarımız olmak üzere yabancı ülkelerden olan Sumud Filosu’nun aktivistlerini kısa bir süre içerisinde acil bir şekilde Türkiye’ye getirmeyi başardık. Sumud Filosu üzerinden bütün dünya kamuoyu alarma geçmiş bir vaziyette olmasına rağmen hiç gözlerini kırpmadan aynı barbarlığa devam ediyorlar. Yine Akdeniz’in sularında seyrüsefer halindeyken gemilere müdahale ediyor, bu sabah da müdahale ettiler.

Bu gemilerden birisinde de TBMM'nin üyesi olan üç değerli arkadaşımız, üç kahraman arkadaşımız var, onları da alıkoydular, onlara da gözaltı uygulaması yaptılar. Buradan açıkça uyarıyorum, TBMM üyesi olan bu arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse hesabını dünya kamuoyu önünde verecek olan sizlersiniz. Bu arkadaşlarımızın en kısa zamanda ülkemize getirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. İsrail güçleri alıkonulan üç değerli milletvekili arkadaşımızın en kısa zamanda Türkiye'ye getirilmesi için gayretlerimize devam ediyoruz. Bir kere daha ifade ediyoruz; İsrail artık bunlar bardağı taşıran damlalardır. Haddinizi bilin, yerinizde oturun ve Türkiye'nin bu şerefli kahraman milletvekillerini en kısa sürede Türkiye'ye iade etmek için işlemlerinizi hızlandırın.

Bu büyük insanlık suçu ne Netanyahu’nun ne yedi sülalesinin ne de bundan sonra gelecek yönetimlerin hiçbirinin altından kalkamayacağı kadar ağır bir insanlık suçudur. Nasıl Hitler’in işlediği suçlar hala bugüne kadar o suçun ortağı olanlar tarafından bir şekilde yük olarak taşınıyorsa, hala Avrupalı bazı milletlerin Gazze konusundaki sessizliğinin altında Hitler’in yaptıklarından duyduğu o mahcubiyetinin ağır yükü varsa inanın ki kıyamete kadar Netanyahu ve çetesinin yapmış olduğu bu ağır suçlar da bunların deşinden gidecek ve bunun hesabını vereceklerdir."