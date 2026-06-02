Numan Kurtulmuş'tan süreç mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, süreç ile ilgili hazırlanan raporda belirtilenlerin yerine getirileceğini belirterek "İnşallah en kısa zamanda bu meseleyi de hallederek Türkiye'nin önündeki en önemli sorunu aşmış olacağız" dedi.

Kurtulmuş, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, burada Türk toplumu temsilcileriyle bir araya gelerek görüş ve önerilerini dinledi, sorularını yanıtladı.

"BU SÜRECİ BİTİRMEK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Kurtulmuş, burada süreç ile ilgili konuşarak "Hiçbir insanın teröre kaybedilmediği, hiçbir kimsenin kendisini ayrı ya da ikinci sınıf vatandaş hissetmediği bir Türkiye’yi hep birlikte kuracağız. Aramıza sokulmak istenen fitne fesadın tamamıyla ortadan kaldırıldığına hep birlikte şahit olacağız" dedi.

"Milli birliğimiz, aynı vatanın, aynı kültürün, aynı inancın, aynı geçmişin bir parçası olarak aynı istikbalin ortakları olmayı sürdüreceğiz" diyen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun için de gayretle Türkiye’deki bu süreci bitirmek için mücadele ediyoruz. Ümit ediyorum ki en kısa süre içerisinde başarıyla da o süreci tamamlayarak Cumhuriyetimizin ilk asrının yarısına mal olmuş olan, on binlerce insanımızın canına mal olan ve en az 2,5 trilyon dolarlık büyük bir kayba neden olan bu meseleyi de geride bırakmış olacağız."

"EN ÖNEMLİ SORUNU AŞMIŞ OLACAĞIZ"

İktidarın "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" olarak tanımladığı komisyon hakkında bilgi veren Kurtulmuş, rapor oluşturulduğunu anımsatarak "Onun gereğini yerine getirmek için siyaset üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek ve inşallah en kısa zamanda bu meseleyi de hallederek Türkiye’nin önündeki en önemli sorunu aşmış olacağız" dedi.