Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması: Tarih verdi!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarında içerik tartışmalarının yeni yasama döneminde başlayabileceği mesajını verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Anayasa'nın içeriğine ilişkin çalışmaların yeni yasama döneminde başlayabileceğine işaret etti.

Anayasa çalışmaları kapsamında siyasi partilere ziyaretlerini sürdüren Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün (16 Mayıs Perşembe) AKP Grubu'nu ziyaret etti.

Kurtulmuş, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada yeni anayasa çalışmalarına ilişkin "Önümüzdeki yasama dönemi başladığında, ekim ayından itibaren bu meselenin içeriğine ilişkin görüşmeler başlayabilir" yorumunda bulundu.