Numan Kurtulmuş'un Anayasa'nın 3. maddesiyle ilgili sözlerine CHP'den tepki

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa'nın 3'üncü maddesinde değişiklik olması gerektiğini söyledi.

10 Ekim tarihinde Gazi Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı açılışı dolayısıyla düzenlenen programa katılan Kurtulmuş, "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü" tabirinin değişmesi gerektiğini söyleyerek, "Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz. Bu metin, 'Milletin devleti ve ülkelisiyle bölünmez bütünlüğü' şeklinde ifade edilmelidir. Bu seçkinci, devletçi anlayışın da yeni anayasada milletin gücü üzerine yükselen bir devlet anlayışıyla yeniden ele alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

CHP'DEN TEPKİ

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Numan Kurtulmuş'un Anayasa'nın 3'üncü maddesi ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yücel, "Anayasalar milletlerin ruhudur... Türkiye'de milli ruhu, kurucu felsefeyi korumak görevi TBMM'ye aittir. Anayasa'nın ilk 4 maddesini koruması gereken TBMM’nin başkanı olan Numan Kurtulmuş, "Devletin milleti olmaz, ülkesi olmaz. Bu yüzden 3. madde değiştirilmelidir" diyor" ifadelerini kullandı.

"NE YAPMAYA ÇALIŞTIĞINIZIN FARKINDAYIZ"

"Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü, laiklik ilkesini tartışmaya açarak ne yapmaya çalıştığınızın farkındayız" diyen Yücel, şunları ifade etti:

"Sizin şirin görünmeye çalıştığınız insanlar bu ülkede demokrasi ve eşit yurttaş olmak dışında bir şey beklemiyorlar." Ülkede art arda kadınlar katlediliyor, belediyenizde hayvan katliamı yapılıyor, millet açlıktan, hayat pahalılığından inim inim inliyor...Siz bunlara çare bulacağınıza element uydurur gibi vergi uyduruyorsunuz.

Siz bu sorunlar karşısında o kadar bitiksiniz ki gericilere ve bölücülere selektör yapıyorsunuz... Ama emin olun selektör yaptığınız o farlarınızı, ampullerinizi söndürmeyi biliriz..."