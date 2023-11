Numan Kurtulmuş, Vietnam Başbakanı Chinh ile TBMM'de görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile Meclis’te görüştü.



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ve beraberindeki heyetle Meclis’te görüştü. Burada Konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye ile Vietnam arasındaki diplomatik ilişkilerin başlangıcının 45. yılına girildiğini belirterek, "Bu 45. yıldönümünde başbakan düzeyinde bu ziyaretin gerçekleştirilmiş olması da bizim için ayrı bir sevinç vesilesidir. Türkiye ile Vietnam mesafe olarak çok uzak yer almış olmakla birlikte, gerçekten şu ana kadar oldukça pozitif ilişkileri olan iki ülkedir. Ama daha önemlisi her iki ülkenin menfaatine olacak şekilde önümüzdeki birçok alanda fırsatları değerlendirmek ve müşterek adımlar atma imkanlarımız mevcuttur" dedi.

Türkiye ile Vietnam arasında ilişkileri ileriye taşımak için pek çok fırsatın olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "Türkiye ile Vietnam arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanında, yeniden Asya girişimimiz çerçevesinde Asya’nın bütünüyle de iyi ilişkilerimizi geliştirmek gibi önemli bir dış politika hedefimiz olduğunu belirtmek isterim. Asya hepimizin yakinen takip ettiği gibi, önümüzdeki dönemde dünyanın yükselen bir merkezi olarak göze çarpıyor. Asya her alanda gelişme potansiyeli son derece yüksek bir kıtadır. Bir taraftan nüfusu, diğer taraftan dünya gayrisafi milli hasılasının yüzde 35’ini üretebilme kapasitesi ve özellikle dünya ticaretinin yüzde 35’inden gerçekleştirme gücüyle Asya, dünyanın önemli merkezlerinden birisi olacaktır. Öyle görünüyor ki önümüzdeki dönemde dünyadaki dengelerde Asya’nın içerisindeki iş birliğinin ve dinamizmin etkileyeceği önemli bir denge potansiyeli olduğunu da görüyoruz" diye konuştu.

'ASEAN'IN, ASYA İÇİN ÖNEMLİ BİR İŞ BİRLİĞİ POTANSİYELİ OLUŞTURDUĞUNU BİLİYORUZ'

Türkiye’nin, Avrupa’nın en doğusunda, Asya’nın en batısında bulunduğunu belirten Kurtulmuş şöyle devam etti:

"Türkiye, bu önemli imkanını hem Avrupalı hem Asyalı dostlarımızla müşterek alanlarda çalışma imkanlarını oluşturarak sürdürmeye kararlıdır. Asya, hiç şüphesiz içerisinde farklı siyasi fikirleri barındıran, farklı politik eğilimleri olan bir kıtayı temsil ediyor. Ancak bu içerisindeki kültürel ve siyasi farklılıkları bir tarafa bırakarak Asya’nın, ortak bir gelecek inşa edebilme kapasitesinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bu çerçevede Asya kıtasındaki çok taraflı diplomatik ilişkilere de büyük önem veriyoruz. Örneğin gözlemci statüsünde bulunduğumuz ASEAN’ın, Asya için önemli bir iş birliği potansiyeli oluşturduğunu biliyoruz. Aynı şekilde dün ve evvelsi gün toplantılarını gerçekleştirdiğimiz Asya Parlamenterler Asamblesi’nin (APA) de Asya ülkeleri arasındaki yakınlaşmayı parlamenter düzeyde sağlayacak çok önemli, çok taraflı bir kuruluş olduğunu biliyoruz. Son altı yıldır Türkiye olarak dönem başkanlığını yürüttüğümüz APA’nın da hep beraber güçlendirilerek Asya’daki bu dayanışmaya katkı sağlayacak bir birlik olarak önümüzde durduğunu ifade etmek isterim."

Vietnam’ın son dönemlerde serbest pazar ekonomisi çerçevesinde yaptığı reformları takdirle karşıladıklarını bildiren Kurtulmuş, Vietnam’ın sürdürülebilir ekonomik kalkınma istikametinde önemli adımlar atmasını da dikkatle izlediklerini dile getirdi.

6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Vietnam’ın gösterdiği iş birliği ve dayanışma için teşekkür eden Kurtulmuş, "Hem kurtarma ekipleriyle hem manevi değeri yüksek olan yardımlarıyla Türk halkının yanında duran Vietnam halkına da şükranlarımı sunarım" dedi.

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılara ilişkin de değerlendirmede bulunan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bugün, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü. Bir kere daha buradan, siz Vietnamlı dostlarımızla birlikte TBMM’den Filistin halkıyla dayanışmamızı ifade etmeyi bir vazife olarak telakki ediyorum. Bütün dünyanın yakından takip ettiği, neredeyse soykırım boyutlarına varmış olan bir büyük katliam, Filistin halkına ölüm makineleriyle sürüyor. Bunu bir kere daha şiddetle kınadığımızı, insanlığın bu vahşeti durdurmak vazifesinde olduğunu hatırlatmak istiyorum. Ayrıca bugün beşinci gününe girdiğimiz ateşkesin kalıcı hale gelmesini, esir takaslarının güzel bir şekilde sonuçlandırılmasını ama bu kalıcı ateşkesten sonra da Filistin’de siyasi çözümün bulunabilmesi için adımların atılmasını, burada da uluslararası camianın sorumluluklarını yerine getirmesini arzu ediyoruz."

Uluslararası camianın, kalıcı ateşkes, Gazze’nin yeniden imarı ve Orta Doğu’da barışı sağlayacak siyasi çözüme ilişkin sorumlulukları yerine getirmesi temennisini aktaran Kurtulmuş, "Türkiye olarak bu noktada, uluslararası sisteme bölgenin önemli bir aktörü olarak, garantör ülke olarak bu sorunun çözülmesi için katkıda bulunacağımızı bir kere daha ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

'TÜRK HALKINI YANIMIZDA HİSSETTİK'

Vietnam Başbakanı Chinh ise TBMM’de ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TBMM Başkanı Kurtulmuş’un, Türkiye- Vietnam arasındaki ikili ilişkilerin artırılması, Asya-Pasifik’in dünya konjonktüründe yükselen bir konuma sahip olduğu gerçeği, Orta Doğu’da yaşanan karışıklıklar ve İsrail ile Hamas arasındaki anlaşmazlık gibi hususlardaki tespitlerine sonuna kadar katıldıklarını söyledi.

Türk halkının desteklerini her zaman yanlarında hissettiklerini dile getiren Chinh, Türk halkının, dünya meselelerinde, yaşanan çatışmalarda, karşı karşıya bulunulan haksızlıklarda her zaman erdemli bir duruş gösterme faziletini ortaya koyduğunu ve doğrunun, haklının yanında olduğunu ifade etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş’u Vietnam’a davet eden Chinh, meclisler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için de karşılıklı ziyaretlerin önemli olacağını belirtti. (DHA)

