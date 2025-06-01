Numan Kurtulmuş, yarın DEM Parti’yi ziyaret edecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Meclis grubunda bir araya gelecek.

Kurtulmuş, yeni infaz düzenlemelerini içeren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin Genel Kurul gündemine gelmesinden önce partilere yapmaya başladığı ziyaret kapsamında, yarın saat 10.30’da DEM Parti ile görüşecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 30 Mayıs'ta MHP, AKP ve CHP'yi ziyaret etti. Kurtulmuş, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'ne de Meclis'teki gruplarında ziyarette bulunacak.