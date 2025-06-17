Nur Sürer’e bir ödül de Rusya’dan

Yunis ALAÇAM

‘Mukadderat’ Rusya'nın Soçi kentindeki Avrasya Film Festivali'nde ödül kazandı. Başrol oyuncusu Nur Sürer ise 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünün sahibi oldu. Sürer adına ödül, filmin yapımcısı ve senaristi Erdi Işık’a takdim edildi.

Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Film', 'En İyi Kadın Oyuncu' ve 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödüllerini kazanan Mukadderat, 12. Boğaziçi Film Festivali ve 4. Uluslararası İzmir Film ve Müzik Festivali'nde de 'En İyi Film' ödüllerini aldı.

Senaryosunu ve yapımını Erdi Işık’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Nadim Güç’ün oturduğu filmde, Nur Sürer, Aslıhan Gürbüz, Osman Sonant ve Şerif Erol başrollerde. Film, Bir kadının kocasının ölümünden sonra yeniden evlenmek istemesini ve tepkilere rağmen, kadının kendi hayatını kurma ve özgürleşme mücadelesini konu alıyor.