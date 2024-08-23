Nur topu gibi bir yandaş vakıf daha

AKP iktidarlarında adeta, “Vakıflar cennetine” dönüşen Türkiye, bir yeni vakıf daha kazandı. İktidara yakın isimlerce kurulan vakıflara yeni bir örnek daha oluşturan vakfın kuruluş senedi Resmi Gazete’de yayımlandı. İstanbul merkezli Türkiye Arabuluculuk Vakfı’nın yönetiminde ise tanıdık isimler yer aldı.

MAL VARLIĞI 120 BİN TL

Türkiye Arabuluculuk Vakfı, İstanbul Anadolu 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 24 Temmuz 2024 tarihli kararıyla kuruldu. Vakfın mal varlığının 120 bin TL olduğu belirtildi.

Abdurrahman Alp Beyaz ve Pınar Nur Yalçın Özel tarafından kurulan vakfın, yargı uyuşmazlıklarında başvurulan arabuluculuk uygulaması üzerine çalışacağı bildirildi. Vakıf kuruluş senedinde, vakfın kuruluş amacına yönelik şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye’de alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin etkili şekilde uygulanmasıyla, dava konusu edilebilecek ticari, etnik, siyasi, spor, aile uyuşmazlıkları başta olmak üzere tüm alanlardaki hukuki sorunlar karşısında dava açmak. Mahkeme ve yargılama olmadan, yapılan müzakereler sonucunda alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ile hukuki sorunların çözümü için gerekli olan maliyet ve sürenin azaltılmasını sağlayarak adaletin etkinliğini geliştirmek ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek.”

TANIDIK İSİMLER

Vakfın kurucularının AKP ile organik ilişkisi dikkati çekti. Kuruculardan Abdurrahman Beyaz’ın AKP’li Üsküdar Belediyesi’nde bir dönem başkan yardımcılığı yaptığı ve Gülen yapılanmasından devralınan Akasya Şirketler Grubu’nun kayyum yönetiminde görev aldığı öğrenildi. Beyaz’ın öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da mezunu olduğu Kartal İmam Hatip Lisesi’nden mezun olduğu bildirildi.

Beyaz ile birlikte şirketin bir diğer kurucusu olan Pınar Özel’in de kayyum heyetinde görev aldığı belirlendi. Özel’in, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nden sonra TMSF tarafından el konulan Faruk Güllüoğlu’na ait şirket için oluşturulan kayyum heyetinin avukatı olduğu ifade edildi.

MALLAR TÜRGEV’E

Türkiye Arabuluculuk Vakfı’nın kapanması halinde vakfın malvarlığının TÜRGEV’e devredilmesine yönelik karara da vakfın kuruluş senedinde yer verildi.