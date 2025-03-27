Nuray Mert hakkında dava açıldı: 12 yıl önceki fotoğraf dayanak gösterildi!

Gazeteci ve akademisyen Nuray Mert hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla dava açılarak yurtdışı çıkış yasağı getirildi.

Medyascope'de yer alan habere göre, Nuray Mert, 2024 Ekim’de "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla ifadeye çağrıldı.

Avukatlarıyla birlikte verdiği ifadede sorulara cevaplayan Mert hakkında yurtdışı çıkış yasağı konuldu.

Nuray Mert, suçlamalara temel oluşturan olayların 2013’teki çözüm süreci dönemine ait olduğunu vurguladı. Mert, "Pek çok gazeteci gibi PKK mensupları ile görüşmeler yaptık, bunları kamuoyuyla paylaştık" dedi.

Nuray Mert, bugüne kadar sadece düşüncelerini ifade ettiği için çeşitli mağduriyetler yaşadığını belirtti.

Mert, yaşadıklarına ilişkin şunları söyledi:

"Açık yalan, iftira ve tahrif dışında, insanların kendilerine göre doğru olanı söylediklerine inanırım. Doğru olduğuna inandığım ilkeler ve değerleri eğip bükmeye veya sessiz kalmaya yanaşmadım. Suçumun bundan ibaret olduğunu düşünüyorum."