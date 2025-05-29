Nuray Mert, 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti

Suriye'de 2014'te çekilen bir fotoğrafı nedeniyle 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla yargılanan gazeteci ve akademisyen Nuray Mert, davanın bugün görülen duruşmasında beraat etti.

25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Nuray Mert de katıldı.

Medyascope'ta yer alan habere göre Nuray Mert savunmasında, gazeteci olduğunu, bu nedenle 2014’teki geziye katıldığını söyledi, “Akademisyenim, köşe yazarıyım, çeşitli gazetelerde yazıyorum. Bu nedenle orada bulundum. Fotoğraf da bu çerçevede çekildi” dedi.

"MÜVEKKİLİM MESLEĞİNİ İCRA ETTİ"

Mert'in avukatı Aslı Kazan, fotoğrafın hikâyesini şu şekilde anlattı:

“Burada delil olarak bir fotoğraf sunuluyor ama bu geziye dair hiçbir bilgi yok. Fotoğrafa bakıldığında silahlı örgüt üyeleriyle müvekkillerimizin samimi bir fotoğraf verdiği iddia ediliyor ama böyle olmadığını biliyoruz. 2014’te IŞİD’in Ezidilere yönelik katliamı oluyor. Ezidiler buradan kaçmaya başlıyor. Bu dönem, çözüm sürecinin en yoğun olduğu dönem. Müvekkillerimiz de gözlemci olarak gidiyorlar. Savcı araştırma yapsaydı bu gezinin açık olduğunu görürdü, hâlâ geziye dair bilgiler internette var. Açık kaynak araştırması yapılabilirdi. Bu toplantı gizlilik içermemektedir, açık bir toplantıdır. Müvekkilim mesleğini icra etmiştir.”

Müvekkilinin beraatını isteyen Avukat Erselan Aktan ise şu şekilde konuştu:

“TCK’nın 314. maddesiyle ilgili Yargıtay’ın yerleşik içtihadı var. Yargıtay’ın kendisi başta olmak üzere, AYM de AİHM de bu içtihadın uygulanması gerektiğini tekrar tekrar hatırlatıyor. Aynı hatırlatmayı Venedik Komisyonu da yapıyor ve örgüt üyeliği suçlamasındaki müphemliğin Yargıtay’ın içtihadıyla aşılabileceğini her defasında yineliyor. Biz de söz konusu içtihadı hatırlatıyoruz. Bir fotoğrafla ve hukuka aykırı elde edilen delillerle üyelik suçlaması oluşturulamayacağı açıktır. Müvekkilimizin beraatını talep ediyoruz.”

Savunmaların ardından savcı da beraat yönünde mütalaa verdi ve mahkeme heyeti, Nuray Mert'in beraatına hükmetti.