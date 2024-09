Nurcan Arslan’ın ailesi 8 yıldır adalet arıyor: Cezasızlıkla faili ödüllendirmeyin

Nurcan Arslan, 8 yıl önce İstanbul Küçükçekmece’de arkadaşlık teklifini reddettiği Abdullah Melih Barış tarafından sokak ortasında 11 kurşunlu vurularak katledildi. Barış’ın yargılandığı davada mahkeme faile üç kez ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verdi. Dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay kararlarında “suçun tasarlanmadığı” savıyla kararı üç kez bozdu. Ancak yerel mahkeme kararına direndi. Yargıtay tarafından bozulan Arslan davasında karar duruşması 18 Eylül çarşamba günü görülecek. Arslan’ın ailesi ‘‘Adalet arıyoruz. Verilecek kararın hem Nurcan’ın adaletini sağlamak hem de bu ülkede katledilen tüm kadın cinayetleri davasında emsal bir örnek oluşturması için istiyoruz’’ dedi.

Abdullah Melih Barış

ABLAMIZA SÖZÜMÜZ VAR

Abdullah Melih Barış, 30 Ocak 2016’da 39 yaşındaki Nurcan Arslan’ı 11 kurşunla katletti. Barış, davanın sonunda ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi “suçun tasarlanmadığı”nı belirterek kararı sanık lehine bozdu. Yerel mahkeme kararında direndi. Bunun üzerine dosya yeniden Yargıtay’a gitti. Yargıtay, kararı ikinci kez bozdu, dava yeniden görüldü. Mahkeme heyeti, Yargıtay’ın bozma ilamına bir kez daha direnerek sanığa ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını hükmetti. Ardından dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gitti ve Yargıtay Genel Kurulu bir kez daha bozma kararı verdi.

Dava, 18 Eylül’de saat 14.00’te Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Arslan’ın kızkardeşi Gülcan Arslan, davanın 8 yıldan bu yana sürdüğünü söyledi. Arslan, ‘‘Katile üç kez müebbet hapis cezası verildi. Bu ceza üç kez ‘tasarlayarak öldürme saptanmamıştır’ denilerek bozuldu’’ dedi. Gülcan Arslan, kadın cinayetlerinin her geçen gün arttığına dikkat çekerek, şöyle devam etti: ‘‘Kadın cinayetlerinin son bulmasını istiyoruz. Herkes elini kolunu sallayarak ‘üç beş yıl yatarım, kravat takarım her türlü cezamda indirim alırım’ diyerek bundan cesaret alıyor, kolayca suç işleyebiliyor. 8 yıldan bu yana acımızla birlikte adliyelerde hukuk mücadelesi vermekten yorulduk. Acımızla birlikte Nurcan’a verdiğimiz sözle katilin en ağır cezayı alabilmesi için mücadele ediyoruz. Her seferinde müebbet hapis cezasının bozulması bizi çok yıprattı ve üzdü. Davamızın sonuna kadar arkasındayız. Ablamıza verdiğimiz sözümüz var, davanın peşini bırakmayacağız.’’

Kadın örgütleri artan cinayetlere karşı sık sık eylem yapıyor.

Fotoğraf: csgorselarsiv.org / Dilara Açıkgöz

PLANLI CİNAYET

Avukat Sezin Uçar da şunları söyledi: ‘‘Katliam gerçekleştikten sonra bu kişi yakalandı, suçunu itiraf etti, tutuklandı. Yargılama sonucu yerel mahkeme nitelikli öldürme suçundan tasarlanarak gerçekleştiği gerekçesiyle hüküm kurdu. Bu kişi Tokat’tan yanına silah alıp gelmişti ve cinayeti tasarlamıştı. Yargıtay iki kez yerel mahkemenin kararını bozdu. Bu aşamada dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na geldi. Genel Kurul tasarlamanın olmadığını hükmetti ve yeni hüküm kurması için dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Bu planlayarak, tasarlanarak yapılan bir cinayet. Yerel mahkeme bu yargılamada son kez bu dava hakkında kararını verecek.’’

∗∗∗

BEBEĞİN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebeğin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Alınan bilgiye göre S.Y. bebeğin Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde entübe halde tedavisi devam ediyor. Anne B.Y, 8 Eylül’de kızı S.Y’yi "uyanmadığını" belirterek Malkara Devlet Hastanesine götürmüş, muayene sonrası bebek beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle aynı gün Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti. Soruşturma kapsamında anne B.Y, B.Y’nin birlikte yaşadığı S.Ö, komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. tutuklanmıştı.

∗∗∗

EVLİ OLDUĞU KADINI KATLETTİ

İstanbul Küçükçekmece’de Mehmet Akif Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde yabancı uyruklu adam, evli olduğu kadını bıçaklayarak öldürdü. Olaya müdahale eden oğlu ise babasını ağır yaraladı. Polis ekipleri erkek çocuğu gözaltına aldı.