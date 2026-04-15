Nurcu derneğe hibe

Türkiye’de cemaatler, okullardan hastanelere, cezaevlerinden kadın sığınma evlerine kadar birçok alanda etkili oluyor. AKP hükümetleri döneminde etkisini artıran cemaatlerden biri de Nur Cemaati oldu.

2016 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile kimsesiz çocuklara yönelik işbirliği anlaşması dahi imzalayan cemaatin gençlik derneğine şimdi de on binlerce avroluk AB fonu verildiği öğrenildi.

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından AKP’nin büyükşehirlerde güç kaybetmesi ile kaynak arayışına giren vakıflar, rotayı Batı’ya çevirdi. Avrupa Birliği Başkanlığı’nın ilgili kuruluşu Türkiye Ulusal Ajansı’nca (TUA) dağıtılan AB hibelerinden iktidara yakın çok sayıda vakıf ve dernek yararlandırıldı.

TUA’nın, “Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Gençlik Katılımı” programı kapsamında 1 Nisan’da dağıttığı hibeden de Nur Cemaati’ne yakın vakıf çıktı. Nur Cemaati’nin Yazıcılar koluna mensup Hayrat Vakfı’nın gençlik derneğinin yaptığı hibe başvurusunun olumlu sonuçlandığı belirtildi. İstanbul merkezli faaliyet gösteren Genç Hayrat Derneği’nin AB hibesine, “Afete Hazır STK Ağı Zirvesi” projesi ile hak kazandığı bildirildi. Nurcu gençlik derneğine verilen azami hibe tutarı ise TUA’nın resmi evraklarına, 25 bin 830 avro olarak yansıdı.

ENSAR VE ÖNDER

Nur Cemaati’ne yakınlığıyla bilinen Hayrat Vakfı’nın gençlik derneğinin yanı sıra, “Siyasi iktidara yakın” olarak nitelendirilen vakıf ve dernekler de 2026 yılına AB fonu ile başladı. Genç Hayrat Derneği’ne 25 bin 830 avro hibe veren Ulusal Ajans, Mart ayında da Ensar Vakfı’na 37 bin 106 avro, Önder İmam Hatipliler Derneği’ne 34 bin 392 avro, Kartal İmam Hatip Lisesi’ne ise 35 bin 777 avro fon verdi.