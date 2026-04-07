Nurdan İpek’ten yeni eser: 'Yan Yüreğim Yan'

Müzisyen Nurdan İpek, yeni eseri “Yan Yüreğim Yan” ile dinleyiciyle buluştu.

Kırşehir’de doğup büyüyen sanatçı, yıllardır taşıdığı derin Anadolu tınılarını bu kez insan ruhunun en derin yaralarına dokunan güçlü bir anlatımla seslendiriyor. Kendine özgü yanık sesi, etnik gırtlak yapısı ve etkileyici yorumuyla dikkat çeken İpek, bu eserinde insanlığın ortak vicdanına seslenen güçlü bir ifade ortaya koyuyor.

“Yan Yüreğim Yan”ın söz ve bestesi, MTV dünya listelerinde uzun süre birinci olan ilk Türk şarkısının da söz yazarı ve bestecisi olan Aliço imzası taşıyor.

Eserin düzenleme ve müzik yönetmenliğini ise mütevazı kişiliği, onurlu duruşu ve müziğe adanmış yaşamıyla tanınan duayen müzisyen Ferhat Livaneli üstleniyor.

“Yan Yüreğim Yan”, bu yüzyılın acılarına, zulme ve derin kırılmalarına tepki olarak öne çıkıyor. Eser; sessizlerin sesi, çağın ağıdı ve bir vicdan manifestosu olarak dinleyiciyle buluşuyor. Yükselen bu çığlık, insanlığın ortak vicdanına dokunan, farkındalık yaratan ve derin bir yüzleşmeye çağıran güçlü bir anlatım sunuyor.

Eserde kemanlarda Sendur Güzelel ve Murat Süngü, çelloda Murat Süngü yer alıyor. Altyapı, ritim, piyano, akustik gitar, elektro gitar ve bas gitar performanslarında ise Ferhat Livaneli imzası bulunuyor. Kayıt, mix ve mastering çalışmaları Ada Müzik Stüdyosu’nda, İhsan Apça ve Özkan Mete tarafından gerçekleştirildi.

Video klibin yönetmenliğini Murat Joy üstlenirken, klipte kullanılan hibrit yapay zekâ teknolojisiyle eserin duygusal atmosferi görsel dünyaya taşındı.

“Yan Yüreğim Yan” tüm dijital platformlarda yayında.